"Ich muss essen und leben": So rechtfertigt sich ein Unternehmer, der 19 große Ferienvillen ohne Lizenz vermietet

Ein Unternehmer hat auf der Plattform Airbnb auf Mallorca mindestens 19 große Villen zur Ferienvermietung angeboten, für die er zu einem großen Teil allerdings keine Lizenz des Inselrats hatte. Und nicht nur das: Um die Anwesen trotzdem auf der Buchungsplattform anzubieten, bediente er sich kurzerhand der Lizenznummern anderer Objekte.

Nachdem das "Diario de Mallorca" über den Fall berichtet hatte, löschte der Unternehmer, der sich auf Airbnb Paco Garrido nennt, 13 der Anzeigen. Dennoch vermietete er auch am Dienstag (16.9.) noch Häuser, für die er offensichtlich die Nummer bei anderen Vermietern gemopst hatte.

Schuld bei den Behörden

Garrido bestreitet die Vorwürfe, sah sich jedoch in einem am Dienstag im "Diario de Mallorca" veröffentlichten Artikel gezwungen, sich zu verteidigen. Es gehe um seine Ehre, betont er.

Der Airbnb-Vermieter gibt sich, was das Problem der Lizenzen angeht, gelassen – schließlich sei die Schuld bei den Behörden zu suchen. „Der Inselrat von Mallorca vergibt einfach keine Lizenzen, er macht nur Probleme“, erklärt der Unternehmer.

Zwei der illegalen Ferienhäuser, die Paco Garrido in Puigderrós vermietet. / Manu Mielniezuk

Die Genehmigungen habe er ja beantragt, beteuert er. Die Vorwürfe, er habe die Nummern anderer Ferienunterkünfte geräubert, weist er entschieden zurück: „Ich habe die nicht eingetragen – keine Ahnung, wer das war.“ Auf Airbnb müssen diese Angaben jedoch vom Anbieter selbst hinterlegt werden.

"Behandeln die Gäste besser als jedes Hotel"

„Wir zahlen Steuern, viele sogar“, verteidigt sich Garrido. Dass einige seiner Immobilien trotzdem ohne Genehmigung vermarktet werden, sei dem System geschuldet: „Wenn es keine Lizenzen gibt…“ Gleichzeitig betont er stolz, dass seine Villen auf Airbnb mit fünf Sternen glänzen. „Wir behandeln die Gäste besser als jedes Hotel auf Mallorca. Mein Name wird dort als Superhost geführt“, so Garrido.

Er selbst sieht sich eher als Opfer der Umstände denn als Gesetzesbrecher. „Wir haben nur Häuser und bieten sie eben auf Plattformen an“, sagt er. Dass er manche Objekte ohne Lizenz vermietet, räumt er ein – und verteidigt sich mit einem Verweis auf wirtschaftliche Notwendigkeit: „Ich muss schließlich essen und leben – genau wie meine Mitarbeiter.“

Keine genaue Auskunft über Bettenzahl

Auf die Frage, wie viele Betten er tatsächlich vermietet – laut Airbnb sind es rund 300 in 19 Inseraten –, reagiert er ausweichend: „Ich rede nicht über Betten. Bei einem Geburtstag entspricht ein Bett einer Person, bei einer Hochzeit sind’s vielleicht 30.“

Die Lizenzen, versichert er, seien jedenfalls beantragt. „Wir sind ehrliche Arbeiter. Wenn wir eine Mafia wären, würden wir keine Steuern zahlen – und keine Häuser besitzen, die Millionen wert sind.“ Viel Geld investiere er auch in seine Gäste. Warum ihm also keine Genehmigungen erteilt würden, sei ihm schleierhaft – zumal er manche Immobilien „seit zehn oder 15 Jahren“ besitze.

Wie viele Bußgelder er bislang zahlen musste, lässt Garrido offen. „Das ist privat“, meint er knapp. Dann aber doch ein kleiner Einblick: „Wenn ich 40.000 Euro pro Strafbescheid zahle – sehen Sie mal, wie viel ich schon beigetragen habe.“ /jk

