Umfrage zu Tourismus: Balearen-Regierung dementiert, Ergebnisse zurückgehalten zu haben

Hat die Balearen-Regierung die brisanten Ergebnisse der Umfrage über den Tourismus auf Mallorca und den Nachbarinseln bewusst zurückgehalten? Schließlich fand die Umfrage bereits im Oktober 2024 statt, die Resultate gab es nun fast ein Jahr später. Der balearische Tourismusminister Jaume Bauzà ging am Mittwoch in die Offensive und bestritt „aufs Schärfste“, dass Ergebnisse einbehalten wurden. In der Umfrage sprach sich eine deutliche Mehrheit der Balearen-Bewohner unter anderem dafür aus, die Zahl der Urlauber auf den Inseln zu begrenzen. Jaume Bauzà betonte, dass diese Ergebnisse die Politik der Regierung Marga Prohens bestätigen. Hier gibt es die Ergebnisse nachzulesen.

Der Minister erklärte, es bedürfe keiner Umfragen, um die Stimmung in der Gesellschaft richtig zu deuten. Die Sorge um den Massentourismus sei bereits seit Jahren bekannt. Obwohl die Ergebnisse der Umfrage bereits seit Mai vorliegen, wie die Bürgerplattform "Fòrum de la Societat Civil" am Mittwoch erklärte, versicherte Bauzà, sie seien nicht versteckt worden. Warum sie erst jetzt veröffentlicht wurden, erklärte er allerdings auch nicht.

Probleme seien lange bekannt

Bauzà kritisierte gleichzeitig das Forum der Zivilgesellschaft, das aus rund 30 Organisationen besteht und ein Treffen mit Ministerpräsidentin Marga Prohens fordert. Er warf dem Forum vor, sich nicht von Farbattacken auf das Tourismusministerium zu distanzieren, in deren Rahmen auch Fotos, darunter auch von Marga Prohens, verbrannt wurden. Zugleich stellte Bauzà klar, dass Dialogangebote bestehen – insbesondere im Rahmen des Runden Tisches zur Nachhaltigkeit mit 140 Organisationen, der „repräsentativer“ sei als Umfragen.

Bauzà wies zudem die Schuldzuweisungen an die aktuelle Landesregierung zurück und verwies darauf, dass viele der Probleme bereits seit vielen Jahren bekannt sind. Er nannte als Beispiele den stark gewachsenen Markt der Ferienvermietung, die zweckfremde Verwendung der Ökosteuer-Mittel und die unzureichende Verwaltung von EU-Fördergeldern.

Bevölkerung wolle Begrenzung

Der Minister verteidigte den Tourismus als Wirtschaftsmotor der Inseln und betonte den Unterschied zwischen „Begrenzung“ und „Reduzierung“ der Urlauberzahlen. Die Forderung der Bevölkerung sei eine Begrenzung, zum Beispiel durch das Verbot neuer Ferienwohnungen. Zur von der Bevölkerung unterstützten Erhöhung der Ökosteuer räumte Bauzà ein, dass die Umsetzung aufgrund fehlender Unterstützung von Bündnispartner Vox scheiterte.

Hinsichtlich der Begrenzung von Kreuzfahrtschiffen erklärte er, dass sowohl Reedereien als auch Regierung bereit seien, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen, basierend auf einer Vereinbarung der Vorgängerregierung. /jk