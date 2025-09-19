"Absolut beschämend": Die Hoteliers an der Playa de Palma schießen gegen die Gemeinde Llucmajor

Das seit Monaten in s'Arenal herrschende Müllchaos verärgert nicht nur die Anwohner des Küstenörtchens, sondern immer auch die Tourismusbranche. Am Freitag (19.9.) hat der Verband der Hoteliers an der Playa de Palma in einem offenen Brief die zuständige Gemeinde Llucmajor heftig kritisiert und zu einem drastischen Kurswechsel aufgefordert.

Verbandschef Pedro Marín kritisierte die passive Haltung der Rathausverwaltung, die für den östlichen Abschnitt der Playa de Palma verantwortlich ist. "Seit Monaten sagt man uns, dass die Situation wegen des Ausfalls von zwei Müllwagen kompliziert sei, aber das hier ist absolute Aufgabe und Nachlässigkeit." Man könne nicht auf den Gehwegen laufen, weil sie voller Müll sind. "Das Bild, das den Besuchern vermittelt wird, ist beklagenswert." Er sei fassungslos, dass das Rathaus die Situation so weit habe kommen lassen.

Nicht das einzige Vergehen

Zumal das katastrophale Müllmanagement nur ein Vergehen der Gemeinde in den Augen der Hoteliers darstellt. So habe die Gemeindeverwaltung es zu Anfang der Saison versäumt, rechtzeitig die Lizenz für den Betrieb der Sonnenschirme und -liegen auszuschreiben. Das habe dazu geführt, dass man in dieser Saison in dem zu Llucmajor gehörenden Teil der Playa ohne diesen Service habe auskommen müssen. Zudem habe man Fördergelder in Höhe von vier Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen und der Sicherheit nicht beantragt. "Als ob es in der Gemeinde nichts zu verbessern gäbe."

Müll auf den Straßen von s'Arenal. / Hoteliersverband Playa de Palma

Die Zustände am Urlaubsort seien auch nicht an den Touristen vorbeigegangen, schreibt der Verband weiter. "Es werden zahlreiche negative Kommentare veröffentlicht, zudem kursieren viele Bilder vom Müll in den sozialen Netzwerken." Dort entstehe ein "absolut beschämendes" Bild von s'Arenal.

"Bitte... tun Sie etwas"

Die Hoteliers richten einen dringenden Appell an die Politiker, die Situation umzukehren. Die Verbesserung eines Urlaubsorts könne unmöglich nur von der Privatwirtschaft getragen werden. "Wir fordern den Gemeinderat und seine Bürgermeisterin auf, sich ernsthaft zu hinterfragen und zu erkennen, wo sie versagen, denn es ist unmöglich, in allen Bereichen ein so mangelhafte Verwaltung zu betreiben. Und wie immer stellen wir uns zur Verfügung, um gemeinsam zu arbeiten – aber bitte… tun Sie etwas."