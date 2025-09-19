Nächtlicher Lärm und Hochzeiten mit 100 Gästen : Nachbarn klagen über illegale Event-Villa in Puntiró

„Es ist unfassbar, wie leicht es ist, Gesetze zu brechen, ganze Nachbarschaften zu terrorisieren – und trotzdem tut niemand etwas“, klagt ein Anwohner der Siedlung Puntiró bei Palma. Gemeint ist das Ferienhaus „Villa Sunset Boulevard Lujo“, betrieben vom Unternehmer Paco Garrido, der auf Airbnb als „Superhost“ geführt wird und mindestens 19 große Ferienvillen mit mehr als 300 Betten verwaltet – teils offenbar mit gefälschten oder missbräuchlich verwendeten Lizenznummern.

Die betroffene Villa in Puntiró hat offiziell eine Lizenz für acht Schlafplätze, wird jedoch regelmäßig an Gruppen von bis zu 30 Personen vermietet. Zudem werden dort Hochzeiten und Events mit bis zu 100 Gästen gefeiert – ohne Genehmigung, ohne Sicherheitsvorkehrungen und unter Missachtung der Lärmschutzverordnung. „Letztes Jahr fanden hier mindestens zehn Hochzeiten statt“, berichtet der Sprecher der Nachbarschaftsvereinigung.

Autos rasen durch die Straßen, Betrunkene urinieren

Die Anwohner müssten „ohrenbetäubenden Lärm bis tief in die Nacht ertragen – mit Livemusik, leistungsstarken Lautsprechern und ständigem Geschrei“. Das Leben in unmittelbarer Nachbarschaft sei unzumutbar: Die Parkplätze seien überfüllt, Autos rasten durch die Straßen, überall liege Müll, und es sei keine Seltenheit, dass Betrunkene in der Öffentlichkeit urinieren.

Sämtliche Sicherheitsvorschriften würden missachtet, während für die Veranstaltungen „außerhalb jedes rechtlichen Rahmens“ Eintritt kassiert werde, so die Nachbarn, die über zahlreiche Foto- und Videoaufnahmen verfügen. Zudem seien auf dem Grundstück illegale Bauarbeiten vorgenommen worden, um Massenveranstaltungen zu erleichtern. „Es wurde ein Volleyballfeld angelegt – und die Kinder der Nachbarin, die direkt Wand an Wand wohnt, müssen zusehen, wie 20 betrunkene, nackte Deutsche mit ohrenbetäubender Musik Volleyball spielen“, schildert ein Betroffener.

Wechselnde Registrierungsnummern

Trotz mehrfacher Beschwerden bei der Tourismusbehörde, dem Inselrat, dem Rathaus von Palma und direkt bei Airbnb bleibt die Anzeige für die Villa online – wenn auch unter wechselnden Registrierungsnummern. Einige Nummern gehören laut den Behörden gar nicht zu Ferienunterkünften, sondern zu Restaurants oder existieren nicht. "Eigentlich ist Airbnb verpflichtet, die Anzeige aus dem Netz zu nehmen. Wir haben mehrfach vorgebracht, dass die angebotenen Gästebetten die offiziell angemeldeten um ein Vielfaches übersteigen", sagt der Sprecher der Anwohner.

Die Anwohner haben sich inzwischen an eine Anwaltskanzlei gewandt und formelle Beschwerden bei mehreren Behörden eingereicht: wegen Überbelegung, illegaler Veranstaltungen, Lizenzbetrugs sowie Bauarbeiten ohne Genehmigung. Zusätzlich befindet sich das Grundstück in einem geschützten Gebiet. Die Behörden hätten bisher allerdings nicht reagiert. „Wir sind völlig schutzlos“, erklärt der Sprecher der Anwohner. Besonders bitter: In der WhatsApp-Gruppe der Nachbarn befindet sich einer der Miteigentümer – der jedoch keinerlei Interesse zeigt, das Treiben zu unterbinden.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen Vermieter Paco Garrido hohe Strafen: Das neue Tourismusgesetz der Balearen sieht bei schwerwiegenden Verstößen Bußgelder bis zu 300.000 Euro, den Verlust der Betriebserlaubnis und sogar ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft vor. /jk

