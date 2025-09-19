Nach explosiver Umfrage: Wie denken Sie über den Tourismus auf Mallorca?
Eine Umfrage unter Mallorquinern zum Tourismus hat in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt. Jetzt wollen wir Ihre Meinung wissen
Eine Umfrage unter den Mallorquinern, die Anfang der Woche veröffentlicht wurde, hat für Aufsehen gesorgt. In der von der Agentur für Tourismus-Strategie AETIB in Auftrag gegebenen Befragung gaben rund 78 Prozent der Mallorquinerinnen und Mallorquiner an, dass sie für eine Beschränkung der Urlauberzahlen sind. Ein Verbot der Nutzung privater Wohnungen für touristische Zwecke befürworteten 69 Prozent. Die MZ dreht den Spieß nun um und fragt Sie, liebe Leser, nach Ihrer Meinung. In 13 Thesen können Sie zu aktuellen Herausforderungen auf Mallorca Stellung nehmen.
