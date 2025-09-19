Nach explosiver Umfrage: Wie denken Sie über den Tourismus auf Mallorca?

Eine Umfrage unter den Mallorquinern, die Anfang der Woche veröffentlicht wurde, hat für Aufsehen gesorgt. In der von der Agentur für Tourismus-Strategie AETIB in Auftrag gegebenen Befragung gaben rund 78 Prozent der Mallorquinerinnen und Mallorquiner an, dass sie für eine Beschränkung der Urlauberzahlen sind. Ein Verbot der Nutzung privater Wohnungen für touristische Zwecke befürworteten 69 Prozent. Die MZ dreht den Spieß nun um und fragt Sie, liebe Leser, nach Ihrer Meinung. In 13 Thesen können Sie zu aktuellen Herausforderungen auf Mallorca Stellung nehmen.

<noiframe><ul><li>Mallorca ist zu voll.</li><li>Es kommen zu viele Urlauber nach Mallorca.</li><li>Mallorca ist nur an manchen Orten und an nur wenigen Tagen zu voll.</li><li>Die Urlauberzahlen auf Mallorca sollten beschränkt werden.</li><li>Die Ferienvermietung ist maßgeblich für die Wohnungsnot auf Mallorca verantwortlich.</li><li>Wenn der Preis stimmt, würde ich eine illegale Ferienwohnung mieten.</li><li>Mallorca ist mir zu teuer geworden.</li><li>Ich fühle mich sicher auf Mallorca.</li><li>Die Anti-Tourismus-Proteste und die deutschenfeindlichen Graffiti haben mir meine Freude an Mallorca verdorben.</li><li>Ich nehme die Probleme der Mallorquiner im Urlaub wahr.</li><li>Ich fühle mich auf Mallorca willkommen.</li><li>Mein Interesse an einem Mallorca-Urlaub ist in den vergangenen Jahren gesunken.</li><li>Die Mallorquiner sollten den Urlaubern dankbar sein.</li></ul></noiframe>