Finca-Betrug auf Mallorca? Betroffene warten weiter auf Zahlungen von deutschem Buchungsportal

Der Skandal um ein deutsches Ferienportal auf Mallorca zieht weiter Kreise. „Wir haben nichts mehr vom Inhaber der Immobilienagentur gehört, er hat noch niemanden bezahlt“, klagte die Betroffene J.P. gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Sie betreibt eine Finca in idyllischer Lage in s’Amarador, Santanyí. Das Ferienhaus steht über die deutsche Agentur Fincaurlaub.de zur Buchung bereit – diese schuldet der Eigentümerin 23.500 Euro.

J.P. berichtete, dass sich der Inhaber der Agentur, Jochen S., seit einem Monat nicht mehr gemeldet habe. Ursprünglich habe er zugesagt, die ausstehende Summe Anfang September zu überweisen, dies aber nicht eingehalten. Die Eigentümerin hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet und prüft eine Strafanzeige wegen Betrugs. Laut der Mallorquinerin sind noch weitere Personen betroffen. Die deutsche Agentur mit Sitz in München fungierte als Vermittlerin zwischen Urlaubern und Eigentümern von Fincas auf Mallorca, dem spanischen Festland und in den Alpen.

Auszahlung im Oktober versprochen

"Fincaurlaub.de"-Chef Jochen S. erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass alle Betroffenen spätestens bis zum 15. Oktober ihr Geld erhalten sollen und er sich ebenfalls bei den Betroffenen melden würde. Bereits im August hatte er angekündigt, binnen 14 Tagen zu zahlen – ohne Ergebnis. Im August hatte der Unternehmer erklärt, dass ein Investor einsteigen werde. Der "Fincaurlaub.de"-Chef räumte ein, dass das Unternehmen in den letzten Jahren unter finanziellen Problemen gelitten habe und Einnahmen zur Deckung der Verluste von 2023 verwendet worden seien.

Inzwischen ist auch das einstige Büro in Santa Ponça geschlossen, was das Misstrauen der Betroffenen weiter verstärkt.

30.000 Euro bezahlt, aber keine Unterkunft

Im August war bekannt geworden, dass zahlreiche Eigentümer keine Mietzahlungen erhalten hatten, obwohl Urlauber ihre Unterkünfte bereits im Voraus bezahlt hatten. Manche Buchungen wurden storniert, wodurch Reisende – teils kurz vor dem Abflug – ohne Unterkunft dastanden. Eine Betroffene berichtete, dass einige ihrer Gäste bereits 30.000 Euro gezahlt hätten und nun ohne Unterkunft auf der Insel seien.

Trotz der Vorwürfe ist die Website von Fincaurlaub.de weiterhin online – inklusive Anzeigen und Fotos. Reservierungen scheinen aktuell aber nicht möglich. Ein Eindruck, der bei Betroffenen den Verdacht erhärtet, es handle sich um eine Betrugsmasche. /slr

