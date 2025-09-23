Umweltschützer decken auf: Strandliegen in einer Bucht auf Mallorca deutlich teurer als erlaubt

Die Umweltverband Gob auf Mallorca hat bei der Generaldirektion für Küsten des Meeresministeriums eine Beschwerde eingereicht. Grund ist laut einer Mitteilung der Umweltschützer ein "klarer Verstoß" gegen die Genehmigung, die der Stadtverwaltung von Palma für den Betrieb von Saison-Dienstleistungen an den Stränden der Gemeinde erteilt wurde.

Seit zwei Saisons informieren am Strand der Cala Major in Palma mehrere Schilder die Besucher über die Tarife für die Nutzung der verschiedenen angebotenen Services, hauptsächlich Strandliegen und Sonnenschirme. Diese Tarife liegen, so der Gob, über den genehmigten Preisen. Tatsächlich waren die teuren Liegen diesen Sommer auch einer MZ-Redakteurin aufgefallen, weshalb wir in der Folge einen Strandliegen-Preisvergleich vorgenommen und dabei extreme Unterschiede festgestellt haben.

Blaue und goldene Schilder

Es gibt am Strand der Cala Major zwei Schilder mit unterschiedlichen Preisen für die Strandliegen und Sonnenschirme. Blaue Schilder zeigen Preise an, die zumindest nur geringfügig von den Vorgaben abweichen. Goldene Schilder informieren hingegen über die Preise für sogenannte "Premium"-Strandliegen und -Sonnenschirme. Diese "Premium"-Elemente wurden laut dem Gob jedoch weder von der Stadtverwaltung noch von der Generaldirektion für Küsten zugelassen.

Die blauen Schilder geben Tarife von 6 Euro pro Tag für eine Strandliege und 7 Euro pro Tag für einen Sonnenschirm an. Der genehmigte Tarif für diese Elemente beträgt jedoch jeweils 6 Euro. Daher sollte der Preis für ein Set aus zwei Strandliegen und einem Sonnenschirm somit 18 Euro betragen – nicht 19 Euro, wie es in Cala Major, aber auch an anderen Stränden wie Ciutat Jardí und s’Arenal der Fall ist.

288 Prozent teurer als erlaubt

Im Gegensatz dazu informiert das goldene Schild für das "Premium"-Set aus zwei Strandliegen und einem Sonnenschirm über einen Einheitspreis von 70 Euro. Das bedeutet, dass der "Premium"-Tarif eine Erhöhung von 288 Prozent gegenüber dem genehmigten Preis von 18 Euro darstellt, der für das gesamte Gemeindegebiet von Palma gilt.

Auch der MZ waren die hohen Preise diesen Sommer bereits aufgefallen. / Rohm

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" im Juni berichtete, beabsichtigt die Stadtverwaltung, in zukünftige Konzessionen für die Strände von Palma einen "Premium"-Service zu integrieren. Dieser soll bequemere und qualitativ hochwertigere Strandliegen umfassen sowie mehr Platz zwischen den einzelnen Liegen bieten, um den Nutzern mehr Privatsphäre zu ermöglichen. Allerdings ist diese Option für die derzeitigen Konzessionen noch nicht verfügbar.

Mindestabstand zwischen Kiosken

Die Umweltschützer stellten fest, dass es vor Ort etwa hundert der genannten "Premium"-Strandliegen gibt und dass diese von der Firma „Beach i Oci“ betrieben werden. Zudem wurde beobachtet, dass die beiden mobilen Kioske am Strand von Cala Major nicht den Mindestabstand von 100 Metern zueinander einhalten, der in Artikel 69.3 der Allgemeinen Küstenverordnung festgelegt ist. In der eingereichten Beschwerde fordert der Gob die Generaldirektion für Küsten dazu auf, Auskunft zu geben, welche Maßnahmen sie bezüglich dieser Verstöße ergreifen wird.