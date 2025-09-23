300 Anträge in einer Minute, IT-System brach zusammen: Muss die Vergabe der Ferienvermietungslizenzen wiederholt werden?

Bei dem Vergabeverfahren für Lizenzen in der Ferienvermietung auf Mallorca und den Nachbarinseln ist es Anfang September zu großen technischen Schwierigkeiten gekommen. Einen entsprechenden Bericht der mallorquinischen Tageszeitung "Última Hora" bestätigte ein Sprecher des Tourismusdezernats im Inselrat am Dienstag (23.9.) auf MZ-Anfrage.

Die Bewerbungsphase dauerte vom 1. bis zum 15. September. Das Vergabeverfahren für Bettenplätze war das erste nach einer dreijährigen Pause. 654 Lizenzen für Plätze in Ferienunterkünften wurden zur Verfügung gestellt. Wie die "Última Hora" berichtet, brach das IT-System aufgrund der vielen Bewerbungen für die Lizenzen schon am ersten Tag zusammen. So seien binnen einer einzigen Minute 300 Anfragen eingegangen. Die Informatiker waren im Vorfeld eigentlich davon ausgegangen, dass das System dem erwartbaren Andrang standhalten könnte. Dies war letztlich nicht der Fall. Auch in den darauffolgenden Tagen sei es immer wieder zu Problemen gekommen.

Beratungen mit Branchenvertretern

Angesichts der vielen Probleme befinde man sich derzeit in Beratungen darüber, wie es weitergehen soll, erklärte der Sprecher gegenüber der MZ. So tausche man sich unter anderem mit Vertretern der Ferienvermietungsverbände aus. Derzeit sei nicht klar, ob das Verfahren wiederholt werden muss oder ob eine andere Lösung gefunden wird. Das große Problem: Die Plätze sollen strikt in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen verteilt werden. Da viele Antragsteller nicht unmittelbar ihre Bewerbung einreichen konnten, ist dies nicht mehr gewährleistet.

Bei anderen Vergabeverfahren habe es keine Probleme gegeben, erklärte der Sprecher. Damit bezog er sich unter anderem auf ein Bewerbungsverfahren, um Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen, sowie der derzeit noch laufenden Vergabe von Lizenzen in Hotels auf der Insel. Die Zeitung "Última Hora" hatte über Probleme auch bei diesen Verfahren berichtet. Die beiden Bewerbungsverfahren waren über dasselbe System wie die Lizenzen im Bereich der Ferienvermietung abgewickelt worden.

