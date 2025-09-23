Reisekonzern Tui will die Wasserbus-Linie auf Mallorca betreiben

Der deutsche Reisekonzern TUI bewirbt sich auf Mallorca um den Betrieb des geplanten Wasserbusses im Hafen von Palma. Das geht aus einer Pressemitteilung der Hafenbehörde am Dienstag (23.9.) hervor. Der andere Bewerber für den „Bus Nàutic Palma“ ist demnach ein spanisches Konsortium aus den Firmen Sercomisa (Trasmapi), ALSA und Barcos Azules. Letztere bieten die Schifffahrten zwischen Port de Sóller und Sa Calobra an.

Mit dem Projekt "Bus Nàutic Palma" verfolgt die Hafenbehörde der Balearen das Ziel, zentrale Punkte im Hafen von Palma miteinander zu verbinden und eine nachhaltige Alternative zum Straßenverkehr zu schaffen. Der Wasserbus soll dazu beitragen, die Erreichbarkeit des Hafens zu verbessern, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und die Verbindung zwischen Stadt und Hafen zu stärken. Das Vorhaben ist Teil eines umfassenden Mobilitätsplans im Rahmen der laufenden Neugestaltung des Paseo Marítimo.

Drei Linien mit vier Schiffen

Geplant sind zunächst mindestens drei Linien mit einer Flotte von vier emissionsarmen Schiffen, die jeweils bis zu 100 Fahrgäste transportieren können. Zu den wichtigsten Haltepunkten sollen unter anderem die Estació Marítima Nr. 6 am westlichen Ende des Hafens, die Muelle de las Golondrinas oder auch der Kai an der Seehandelsbörse Llotja zählen. Der Wasserbus soll täglich von 7 bis 22 Uhr unterwegs sein, an Wochenenden soll das Angebot bis Mitternacht verlängert werden.

Wann genau der Wasserbus seinen Betrieb aufnimmt, ist unklar. Die Hafenbehörde rechnet mit einem Start im Laufe des Jahres 2026. /jk