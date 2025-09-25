Mallorca-Urlauber Florian Neubauer: "Eine Ferienwohnung habe ich in 15 Jahren nie gebucht"

Seit 201 1 kommt Florian Neubauer aus Bamberg regelmäßig mindestens einmal im Jahr nach Mallorca, um einen Freund zu besuchen. Entweder übernachtet er bei dem Freund zu Hause oder in einem Hotel. „Eine Ferienwohnung habe ich in den fast 15 Jahren auf der Insel noch nie gebucht.Das hatte zu Beginn eher mit Komfort zu tun, in den vergangenen Jahren aber auch zunehmend mit dem Bestreben, den Einheimischen den Wohnraum nicht wegzunehmen.“

Für eine strenge Regulierung der Ferienvermietung

Vor zehn Jahren habe ihn dieser Aspekt noch kaum interessiert, mit dem Wissen um die Wohnraumproblematik speziell in Palma komme das für ihn heute nicht mehr infrage. „Außer der Preisunterschied zum Hotel wäre gravierend.“ Der 41-jährige Lehrer spricht sich für eine strenge Regulierung der Ferienvermietung aus, so wie sie in den vergangenen Jahren in die Wege geleitet wurde.

Eine generelle Beschränkung der Urlauberzahlen hält er zwar für grundsätzlich überlegenswert, in der Durchführung allerdings kompliziert. „Am ehesten könnte man das durch die Zahl der Kreuzfahrtschiffe hinbekommen, die im Hafen anlegen dürfen.“ Diese brächten der Insel ohnehin kaum Einnahmen und führten zu einer punktuellen Überfüllung der Altstadt von Palma.

In der Altstadt sehr voll

Nicht zuletzt aufgrund der Schiffe komme ihm speziell die Altstadt von Palma häufig sehr voll vor. „Im Mai 2024 bin ich an einem Tag mit mehreren Kreuzfahrtschiffen im Hafen aus der Altstadt geflohen, die Straßen waren höllisch voll“, erzählt Neubauer, der sich nach wie vor auf Mallorca sehr sicher und herzlich empfangen fühlt.

