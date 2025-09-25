Mallorca-Urlauber Kevin Kirchheim: "300 Euro die Nacht an der Playa de Palma sehe ich nicht ein"

Aufmerksame MZ-Leser erinnern sich vielleicht an Kevin Kirchheim aus dem Report über die Urlauber, die seit vielen Jahren regelmäßig auf die Insel kommen. 2025 war der 32-Jährige noch gar nicht auf Mallorca. „Anfang September hatte ich mal geschaut. 300 Euro sollte die Nacht im Hotel mit Frühstück an der Playa de Palma kosten. Das sehe ich nicht ein“, sagt der junge Mann aus Velbert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme einfach nicht mehr. „Es ist eine Grenze erreicht. Es geht nicht darum, ob ich den Preis bezahlen kann, sondern ob ich es will.“ Und da überlege er doch immer ein zweites oder auch ein drittes Mal.

Von Protesten nicht abgeschreckt

Von Protesten gegen den Massentourismus oder Schmierereien gegen deutsche Urlauber lässt sich Kirchheim hingegen nicht abschrecken. „Natürlich habe ich über die Probleme der Mallorquiner gelesen und habe sie im Hinterkopf. Eine Wohnungsnot gibt es aber nicht nur auf der Insel, sondern praktisch in jeder europäischen Großstadt.“ Er fühle sich auf Mallorca immer sicher und auch willkommen. „Die Mallorquiner, die im Tourismus arbeiten, freuen sich immer, mich zu sehen.“

Anzahl der Urlauber begrenzen

Die Anzahl an Urlaubern würde er in der Hauptsaison aber begrenzen. „Manche Orte kann man zu humanen Zeiten nicht mehr ansteuern, weil es zu voll ist“, sagt er. Im Vorjahr sei er die Ostküste auf der Suche nach einer Bucht abgefahren. „Als ich bei der ersten keinen Parkplatz fand, dachte ich, dann eben die nächste. Dort war aber auch alles voll. Das ist dann einfach nur noch nervig.“

