Mallorca-Urlauber Mario Niehoff: "Warum kommt so wenig Geld bei den Einheimischen an?"

Der September gilt an der Playa de Palma als die Zeit der Kegelclubs und Karnevalsvereine. Ältere Herrschaften, die es sich bei Sonnenschein und Bier gut gehen lassen. „Ich komme aber nicht nur zur Party an den Ballermann. Ich habe mit meiner Frau auch schon normalen Urlaub im Norden gemacht“, sagt Mario Niehoff, der gerade mit seiner Skatgruppe aus Niedersachsen an der Playa ist. Zu voll sei ihm die Insel so gut wie nie vorgekommen. „Vielleicht im Süden. Dann fährt man aber in den Norden und hat seine Ruhe.“

Folglich hält er es auch nicht für nötig, die Urlauberzahlen zu begrenzen. „Das hängt von der Infrastruktur ab. Wenn ich lese, dass mancherorts die Kläranlage nicht ausreicht oder das Wasser knapp wird, müssen dafür Lösungen gefunden werden.“

Was passiert mit dem Geld?

In dem Zusammenhang hinterfragt er, was aus dem Geld wird, dass die Urlauber auf der Insel hinterlassen. „Wir geben so viel aus und zahlen Touristensteuer. Mit den Einnahmen sollten sich die Probleme beheben lassen. Warum kommt davon so wenig bei den Einwohnern an“, fragt Niehoff. Als Urlauber würden ihn die Mallorquiner immer freundlich empfangen. „Meine Frau macht sogar einen Spanischkurs und kann sich ganz gut verständigen. Das hilft auch.“

Von den Schmierereien gegen Touristen oder den zerkratzten Autos mit deutschem Nummernschild bekam er bislang nichts mit. „Meine Liebe zu Mallorca hat nicht gelitten.Wobei ich im späten Herbst auch immer auf die Kanaren fliege. Da ist das Wetter besser.“

