Mallorca-Urlauberin Hiltrud Wilms: "Man könnte wie in Venedig Eintrittsgeld verlangen"

Hiltrud Wilms kommt seit 25 Jahren regelmäßig nach Mallorca. „Zuerst zog meine Tochter auf die Insel, und ich musste sie natürlich besuchen. Dann kamen irgendwann meine Enkel zur Welt – da musste ich noch öfter hin“, erzählt die 72-Jährige aus dem Schwarzwald.

Palma empfindet sie oft als überfüllt, doch Wilms weiß, wie man den Besuchermassen ausweichen kann: „Man muss nur um drei Ecken gehen, dann ist man in einer wunderschönen, stillen spanischen Stadt.“ Trotzdem sagt sie: „Es sind einfach sehr, sehr viele Menschen. Das erschreckt mich manchmal.“ Sie schlägt vor allem eine Begrenzung der Kreuzfahrtbesucher vor: „Man könnte, wie in Venedig, ein Eintrittsgeld erheben. Sobald Urlauber vom Schiff steigen, könnten sie zum Beispiel zehn Euro zahlen.“

Sorgen über die Entwicklung der Insel

Wilms beobachtet schon lange die Entwicklung der Insel, die ihr Sorgen bereitet. Für die Menschen, die auf Mallorca leben und arbeiten, seien die Preise inzwischen kaum noch bezahlbar. Urlauber mit einem durchschnittlichen Einkommen in Deutschland kämen aber auf der Insel finanziell gut zurecht.

Konflikte mit Einheimischen habe sie nie erlebt, und sie fühle sich selbst alleine in Palma nachts sicher. „Ich bemühe mich, freundlich zu sein und ein bisschen Spanisch zu sprechen.“ Dennoch beobachtet sie wachsende soziale Unterschiede: „Ich sehe mit Besorgnis, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Neureiche Typen, die auf der Insel ihren Wohlstand raushängen, das befremdet mich sehr“, sagt Wilms.

