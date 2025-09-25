Große MZ-Umfrage: Urlauber zeigen viel Verständnis für die Probleme auf Mallorca

Sind Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera zu voll? Und sind es vor allem die Urlauber, die die Inseln zum Überquellen bringen? Ja, finden rund drei Viertel der Balearen-Bewohner. Das geht aus einer Umfrage hervor, deren Ergebnisse die balearische Agentur für Tourismusstrategie (AETIB) Anfang September veröffentlicht hat. Ergebnisse, die zuletzt noch mehr Zündstoff für die ohnehin hitzige Diskussion um den Massentourismus auf Mallorca geliefert haben.

Meinungen gibt es bei diesem Thema bekanntlich viele auf der Insel. Doch: Was denken eigentlich die Urlauber und Inselgäste selbst? Die MZ hat eine eigene Online-Umfrage gestartet – und außerordentlich viele Rückmeldungen bekommen.

1.245 MZ-Leser machen mit

Tatsächlich beantworteten zwischen Freitagmittag (19.9.) und Montagvormittag (22.9.) insgesamt 1.245 MZ-Online-Leser eine von der Redaktion zusammengestellte Umfrage. Das ist deutlich mehr als die Hälfte der 2.008 Bürger, die im Oktober 2024 an der AETIB-Umfrage teilnahmen und lässt auf eine gewisse Repräsentativität der Ergebnisse schließen. Allerdings kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass User mehrfach teilnahmen.

Sicher ist, dass auf die MZ-Umfrage sowohl deutschsprachige Mallorca-Residenten als auch Urlauber reagierten. Sie konnten zu insgesamt 13 Thesen Stellung beziehen, wie etwa ob die Insel zu voll ist, ob es zu viele Urlauber gibt, ob man sich angesichts der Proteste auf Mallorca noch willkommen fühlt oder ob Mallorca zu teuer geworden ist. Des Weiteren ging es etwa auch um die Frage, ob die Ferienvermietung für die Wohnungsnot verantwortlich ist oder ob die Probleme der Mallorquiner im Urlaub wahrgenommen werden.

80 Prozent sagen: Die Insel ist zu voll

Auffällig: Die Meinung der deutschsprachigen Urlauber und (Teilzeit-)Residenten ist mehrheitlich gar nicht so anders als die der Inselbewohner. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer der MZ-Umfrage waren der Meinung, dass Mallorca zu voll ist, fast ebenso viele (77,8 Prozent) finden, dass es auf der Insel „zu viele“ Urlauber gibt. Zum Vergleich: Bei der AETIB-Umfrage waren 78,5 Prozent dieser Meinung.

Differenzierter wurde das Meinungsbild bei der Frage, ob Mallorca nur an manchen Orten und an wenigen Tagen zu voll sei – eine These, die die konservative Landesregierung vertritt und damit beispielsweise die Bemühungen um neue touristische Quellmärkte rechtfertigt. 54 Prozent der deutschsprachigen Befragten stimmten diesem Eindruck zu, davon 16,1 Prozent voll und ganz. Insgesamt 36,6 Prozent stimmten nicht oder weniger zu und halten dementsprechend Mallorca immer für zu voll.

Mehrheit für ein Limit bei den Urlauberzahlen

Interessant auch die Einschätzungen zu der Frage, ob die Urlauberzahlen auf Mallorca beschränkt werden sollten. 58,9 Prozent der MZ-Online-Leser stimmten dem zu, 23,3 Prozent lehnten solche Schritte ab, 17,8 Prozent konnten oder wollten sich weder dafür noch dagegen aussprechen.

Klarer fiel dagegen wieder die Meinung über die Ferienvermietung auf Mallorca aus: 63,8 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Ferienvermietung maßgeblich für die Wohnungsnot auf Mallorca verantwortlich ist, nur 23,8 Prozent sind nicht der Meinung, dass Airbnb und Co. dazu ausschlaggebend beitragen. Zum Vergleich: Bei der spanischen AETIB-Umfrage lehnten fast 62 Prozent der Balearen-Bürger die touristische Nutzung privater Wohnungen ab.

Weiterhin Freude an Mallorca

Trotzdem scheint die Diskussion um den Massentourismus die Deutschen nicht – wie in der Tourismusbranche immer wieder befürchtet – durch die Bank abzuschrecken: 51,1 Prozent gaben an, dass die Anti-Tourismus-Proteste und die deutschenfeindlichen Graffiti ihnen ihre Freude an Mallorca nicht verdorben hätten, nur 29,6 Prozent waren anderer Meinung, 19,3 Prozent enthielten sich.

Und immerhin 63,1 Prozent der Befragten betonten, dass sie sich auf Mallorca weiterhin willkommen fühlen, nur 15,1 Prozent nahmen das Gegenteil wahr. 56,3 Prozent der MZ-Leser betonten zudem, dass ihr Interesse an einem Mallorca-Urlaub in den vergangenen Jahren nicht gesunken sei.

47 Prozent finden die Insel zu teuer

Dass die Einheimischen trotz der Diskussionen und Probleme Urlaubern weiterhin wohlwollend empfangen, förderte übrigens auch die AETIB-Umfrage zutage: Dort gaben immerhin 42 Prozent der Bevölkerung an, trotz allem mit dem Tourismus zufrieden zu sein.

Überraschend dagegen die Antworten auf die Frage, ob Mallorca zu teuer geworden sei – eine Klage, die in diesem Sommer vielfach zu hören war. Lediglich 47,1 Prozent der MZ-Befragten teilten diese Ansicht, gut ein Viertel enthielt sich, 27,2 Prozent fanden sogar, dass das nicht zutrifft.

Weitere Umfrageergebnisse

Hier auch die anderen Umfrageergebnisse im Überblick:

These: Wenn der Preis stimmt, würde ich eine illegale Ferienwohnung mieten

Stimme voll und ganz zu: 2,3 Prozent

Stimme zu: 4,9 Prozent

Bin neutral: 6,8 Prozent

Stimme weniger zu: 15,1 Prozent

Stimme ganz und gar nicht zu: 70,8 Prozent

These: Ich fühle mich sicher auf Mallorca

Stimme voll und ganz zu: 24,3 Prozent

Stimme zu: 49,5 Prozent

Bin neutral: 13,3 Prozent

Stimme weniger zu: 10,2 Prozent

Stimme ganz und gar nicht zu: 2,7 Prozent

These: Ich nehme die Probleme der Mallorquiner im Urlaub wahr

Stimme voll und ganz zu: 25,8 Prozent

Stimme zu: 44,7 Prozent

Bin neutral: 12,5 Prozent

Stimme weniger zu: 14,0 Prozent

Stimme ganz und gar nicht zu: 3,0 Prozent

