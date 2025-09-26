Bekannte Strandbar in Palma: Neue Betreiber für das Ánima Beach gesucht

Wer schon einmal von Palmas Zentrum zum Stadtstrand Can Pere Antoni spaziert ist, kennt es: Das Strandbar-Restaurant Ánima Beach (nicht zu verwechseln mit dem englischen "animal") ist ein fester Bestandteil des dortigen Panoramas. Nun wird der Betrieb des bekannten Chiringuitos im Hafen von Palma öffentlich ausgeschrieben, nachdem der Verwaltungsrat der Hafenbehörde der Balearen (APB) die entsprechenden Unterlagen genehmigt hat.

Die Konzession umfasst die Bewirtschaftung von über 1.260 Quadratmetern, aufgeteilt in 220 Quadratmetern des Gebäudes, 1.040 Quadratmeter Außenterrasse und weitere 200 Quadratmeter mit demontierbaren Elementen. Sie hat eine maximale Laufzeit von 18 Jahren.

80.000 Euro pro Jahr

Der neue Konzessionär muss einen Bar-/Café- und Restaurantbetrieb anbieten, kann jedoch ergänzende Angebote hinzufügen, solange diese die Umgebung respektieren. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Einrichtungen gemäß dem Geschäftsmodell, das er in seinem Angebot präsentiert, anzupassen. Der Nutzungskanon wurde auf 80.000 Euro pro Jahr festgelegt, zuzüglich einer Gebühr von vier Prozent des Geschäftsvolumens.

Mit dieser Ausschreibung möchte die APB den vorteilhaftesten Vorschlag für das Lokal an der Hafenpromenade gewinnen, um diesem Dreh- und Angelpunkt neuen Aufschwung zu geben. Das Ánima Beach punktet als Beach Club mit Bar-Restaurant-Service und einer Terrasse mit Liegestühlen vor allem mit seiner privilegierten Lage – nur wenige Minuten von der Kathedrale entfernt.

Schicke Strandbar: Das Ánima Beach. / APB

Ein weiteres Bar-Restaurant im Hafen

Bereits im vergangenen Februar hatte die Hafenbehörde ein weiteres Bar-Restaurant ausgeschrieben, nämlich das zentral gelegene "Port Centre" im Hafen von Palma. Es befindet sich im oberen Teil der Casa del Puerto, wie das auffällige Gebäude am Paseo Marítmo auch genannt wird. Dazu zählt eine 400 Quadratmeter große Terrasse mit Ausblick auf die Stadt und die Hafenumgebung. /bro