"Viele Passanten, aber kaum Käufe": Einzelhandel auf Mallorca in der Krise

Noch keine zwei Monate ist es her, dass die Gastronomen auf Mallorca über leere Tische klagten – mitten in der Saison. Doch sie sind nicht die einzigen Unternehmer, die auf der Insel gerade in Not geraten, nun schlägt der Einzelhandel ebenfalls Alarm.

Ein führender Vertreter des Einzelhandels auf den Balearen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, bezeichnete die wirtschaftliche Lage vieler Einwohner gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" als dramatisch. Seinen Worten zufolge sei die Mittelschicht auf Mallorca zunehmend verarmt, belastet durch hohe Lebenshaltungskosten und explodierende Mieten. Während zehn Prozent der Bevölkerung ein gutes Leben führten, „sind wir anderen am Arsch – vor allem die jungen Leute“, so der Unternehmer.

September bringt enttäuschende Zahlen

Im September verzeichnete der Handel schlechte Umsätze. Die Urlauber-Kundschaft nahm mit dem Beginn des Herbstes ab, wodurch die Betreiber abhängiger von den einheimischen Kunden geworden sind. Besonders im Modehandel sei der Rückgang spürbar, aber auch im Lebensmittelsektor. Ebenfalls Gastronomen berichteten von sinkenden Einnahmen unter der Woche – lediglich an Wochenenden hielten sich die Zahlen stabil.

Einigkeit herrscht unter den Branchenvertretern über die Hauptursache: Die teuren Mieten auf Mallorca zehren das Budget der Haushalte auf – Geld, das für Einkäufe oder Restaurantbesuche fehle. Joana Manresa, Präsidentin des mallorquinischen Einzelhandelsverbands Afedeco, bestätigte diese Einschätzung.

Carolina Domingo, Vorsitzende des Einzelhandelsverband Pimeco, nannte zusätzlich die Konkurrenz durch den Online-Handel sowie niedrige Löhne als Ursachen. Sie sprach von einem Zusammenspiel negativer Faktoren: „Viele Fliegen töteten den Esel“, sagt Domingo.

Modehandel besonders betroffen

Auch Juan Miguel Ferrer, Präsident des Gastronomieverbands Restauración-CAEB, stellte rückläufige Ausgaben bei Einheimischen fest. Zusätzlich wies er auf Parkprobleme in Stadtzentren und am Paseo Marítimo in Palma hin, die viele Gäste abschreckten.

Im Lebensmitteleinzelhandel halte sich zwar die Zahl der Kunden, erklärte Manresa, doch sinke der durchschnittliche Einkaufswert. Zudem griffen viele vermehrt zu günstigen Eigenmarken, was die Einnahmen weiter drücke.

Besonders stark betroffen sei der Modehandel. Die Kaufzurückhaltung sei dort am deutlichsten spürbar. Ein weiterer unkontrollierbarer Faktor sei das Wetter: Bei sinkenden Temperaturen steige die Nachfrage. „Vergangenen Herbst und Winter wurde kein einziger Mantel verkauft“, erinnerte sich Manresa.

Hoffen auf das Wetter – und den Black Friday

Pedro Mesquida, Vorsitzender der Händlervereinigung rund um die Einkaufsmeile im Carrer Jaume-II. in Palma, sprach von einem miserablen August mit vielen Passanten, aber kaum Käufen. Der September habe die Erwartungen ebenfalls deutlich verfehlt – trotz normalerweise kaufkräftigerer Urlauber, die in dieser Zeit des Jahres die Insel besuchen. Nun ruhe die Hoffnung auf einem Wetterumschwung, der die Nachfrage der Einheimischen ankurbeln könnte.

Zudem erinnerten Branchenvertreter daran, dass jetzt eine Zeit beginnt, in der Handel und Gastronomie vor allem von einheimischer Kundschaft abhängig seien und dass bis zum Black Friday Ende November keine starke Verkaufssaison anstehe.

