Dreister geht es wohl nicht: Illegales Gästehaus direkt gegenüber Balearen-Parlament aufgedeckt
Die Betreiber des "Dog Admiral" versuchen, dem Gästehaus mit einer geklauten Lizenznummer den Anschein von Legalität zu geben
Es ist sicherlich kein Einzelfall, aber der Standort sorgt für Aufsehen: Schräg gegenüber vom Balearen-Parlament auf Mallorca, im Carrer Conqueridor 2, in der Altstadt von Palma wird ein illegales Gästehaus betrieben. Über den Klingenschildern des Mehrfamilienhauses hängt ein Schild, das auf die Unterkunft hinweist: "Dog Admiral". Insgesamt neun Gäste können in den vier mit Blumentapeten dekorierten Zimmern unterkommen – und das, obwohl die Ferienvermietung in Palma in Mehrfamilienhäusern seit 2018 verboten ist. Auf Wunsch wird den Gästen auch Frühstück serviert.
Lizenznummer von Ferienhaus geklaut
Um den Anschein von Seriosität zu erwecken, haben die Betreiber auf verschiedenen Plattform eine Lizenznummer für den touristischen Betrieb angegeben. Diese entspricht allerdings einem Ferienhaus in der Gemeinde Campos. Die Praxis, sich mit falschen Lizenznummern zu schmücken, ist offensichtlich weit verbreitet. Erst Mitte September hatte das "Diario de Mallorca" den Fall des Ferienvermieters Paco Garrido veröffentlicht, der zahlreiche seiner mindestens 19 Ferienhäuser mit offenbar gestohlenen Lizenznummern vermietet.
Die Hoffnung der Vermieter ist, dass niemand wirklich prüft, ob die Nummer existiert. Eine Strategie, mit der man durchaus durchkommen kann. Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hieß es aus Kreisen der Tourismusinspektoren, dass man sich vor allem auf Angebote konzentriere, die keine Lizenznummer vorweisen.
Laut der hauseigenen Website wird das Gästehaus von einer Firma "Best Day in Mallorca" betrieben. Laut Handelsregister wurde das Unternehmen im Jahr 2023 gegründet und ist auf touristische Ausflüge spezialisiert. Auch die Gäste des Dog Admiral können unter verschiedenen Freizeitpaketen auswählen. Allerdings dürfte die Ferienwohnung schon länger betrieben werden. Die dazugehörige Facebook-Seite zumindest wurde im Jahr 2016 eingerichtet.
Laut Website ist das Gästehaus "eine warme und einladende Unterkunft, in der wir uns Zeit nehmen, uns um jeden einzelnen unserer Gäste zu kümmern", und in der es die Möglichkeit gibt, "in die Intimität und Ruhe Palmas einzutauchen".
