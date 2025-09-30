Touristensteuer selbst eingesackt: Knapp 1.500 Anbieter von Ferienwohnungen kommen mit lächerlicher Strafe davon

Sie verfügen über eine reguläre Lizenz zur Ferienvermietung, haben aber trotzdem nicht die gesetzlich vorgesehene Touristensteuer entrichtet: Wie das balearische Wirtschaftsministerium durch einen Datenabgleich mit den Inselräten aufgedeckt hat, ist genau das bei 1.475 touristischen Betrieben auf Mallorca und den Nachbarinseln der Fall.

Sie alle müssten eigentlich im ITS-Steuer-Register eingetragen sein – unabhängig davon, ob sie aktuell touristische Vermietungen nachweisen können oder nicht. Die Abgaben müssen die Vermieter zahlen, können diese aber von den Gästen eintreiben. Statt das Geld der Urlauber an den Staat weiterzureichen, haben die Betreiber der Ferienunterkünfte es in vielen Fällen vermutlich in die eigene Tasche gesteckt, oder aber gar nicht einkassiert.

Geringe Bußgelder

Dass nun härter durchgegriffen wird, solle die Chancengleichheit für die Anbieter garantieren, hieß es seitens der Landesregierung. Sprich: Wer sich an alle Regeln hält, soll dadurch nicht finanzielle Nachteile bekommen. „Es ist ein Schritt nach vorn, um Transparenz und gleiche Bedingungen für alle touristischen Betriebe zu gewährleisten“, so der Vizepräsident der Landesregierung, Toni Costa. In den nächsten Monaten sollen bei weiteren Überprüfungen zudem untersucht werden, ob die Einkommenssteuer korrekt gezahlt wird.

Costa rief nun alle Ferienvermieter, die die Touristensteuer nicht korrekt abgegeben haben, dazu auf, dies schnellstmöglich nachzuholen. Wie am Montag (29.9.) bekannt wurde, kommen die Vermieter aber mit geringen Bußgeldern davon. So müssen sie lediglich die Übernachtungssteuer rückwirkend nachzahlen. Hinzu kommen Zuschläge von durchschnittlich nur 700 Euro pro Jahr – und im Falle fehlender touristischer Aktivität sogar nur 400 Euro im Jahr.

Hoteliers verärgert

Grund genug, die Hoteliers zu verärgern. Diese forderten auch prompt eine verstärkte Kontrolle der Steuereinzahlung und kritisierten die „mangelnde Verantwortung“ der Betreiber von Ferienvermietungen. Zudem nutzte Mallorcas größte Lobby die Gelegenheit, über die Konkurrenz im Übernachtungsgeschäft herzuziehen. Das Hotelangebot sei „das einzige, das mit allen Garantien Wert schafft und den Kunden schützt“.

Die Vereinigung der Ferienwohnungen auf den Balearen (Habtur) interpretierte die Situation gänzlich anders. Die knapp 1.500 Verstößen seien „sehr wenige“ – dies bedeute, „dass das geltende Gesetz eingehalten wird“. Derweil beglückwünschte sich die Landesregierung selbst für ihre Vorstöße: Immerhin 570 neue Eintragungen in das ITS-Register habe man bereits verzeichnet. Man wolle zudem verstärkt weiter gegen gänzlich illegale Angebote kämpfen.

