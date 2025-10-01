Beliebteste Reiseziele der Deutschen in den Herbstferien – Mallorca ist nicht auf Platz eins

Die Zeiten, in denen Mallorca das Top-Urlaubsziel der Deutschen war, sind vergangen. Nach einer Auswertung von Tui zu den Lieblingszielen für die Herbstferien schafft es Mallorca zum zweiten Mal in Folge nur auf Platz zwei. Der Thron ist in diesem Jahr wieder der türkischen Stadt am Mittelmeer Antalya vorbehalten. Auf Platz drei liegt die griechische Insel Kreta, Rang vier geht an die Küstenstadt Hurghada am Roten Meer in Ägypten, wie aus einer Pressemitteilung des Reiseveranstalters Tui vom Mittwoch (1.10.) hervorgeht.

Die Top Ten bleiben in einer ähnlichen Reihenfolge wie im vergangenen Jahr. Die griechische Insel Kos rutschte von Platz vier auf Rang sechs, die Spitzenpositionen blieben jedoch unverändert. Neu in den Top Ten ist die Costa de la Luz am Golf von Cádiz auf dem spanischen Festland. Die ägyptische Stadt Hurghada verzeichnete mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent den größten Zuwachs. „Die Herbstferien zeigen deutlich: Alle wollen Sonne, Strand und Meer – auch außerhalb der klassischen Sommermonate. Besonders Urlaubsziele mit hoher Wettersicherheit rund ums Mittelmeer punkten bei Reisenden“, sagt Tui-Produktchef Steffen Boehnke.

Das ist die Rangliste der Urlaubsziele:

Antalya Mallorca Kreta Hurghada Rhodos Kos Fuerteventura Gran Canaria Costa de la Luz Teneriffa

Den Sommer verlängern

Immer mehr Urlauber verlängern den Sommer bewusst bis in die zweite Oktoberhälfte oder sogar in den November. Laut Tui hat sich dieser Trend zur Saisonverlängerung fest etabliert. Reisende schätzen die milden Temperaturen am Mittelmeer, günstigere Preise und weniger Trubel an Stränden und Sehenswürdigkeiten.

Wer eine weitere Reise antreten möchte, findet vor allem in den USA mit New York das beliebteste Fernziel. Dahinter folgen die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand. Auch die Malediven und Mauritius bleiben stark gefragt.

Dass Mallorca mittlerweile nicht mehr auf Platz eins liegt, zeigt auch ein Blick auf die Touristenzahlen: In diesem Sommer ging die Zahl der deutschen Urlauber auf den Balearen zurück – allein im Juli sank sie um 8,5 Prozent, wie Daten des Statistikamts der Balearen (Ibestat) belegen.