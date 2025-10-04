„Kein Widerspruch“: Tourismusexperte Dr. Harald Zeiss über Massentourismus, Nachhaltigkeit und Greenwashing

Dr. Harald Zeiss ist Professor an der Hochschule Harz in Wernigerode mit den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit und Internationaler Tourismus. 201 1 gründete er das Institut für Nachhaltigen Tourismus (Inatour), dessen alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer er auch ist.

Lassen sich Massentourismus wie auf Mallorca und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren?

Massentourismus ist nicht automatisch das Gegenteil von Nachhaltigkeit, aber die Vereinbarkeit ist herausfordernd. Große Besucherströme belasten Ressourcen, Infrastruktur und Umwelt. Nachhaltigkeit kann nur gelingen, wenn der Tourismus gezielt gesteuert wird: saisonale Entzerrung, Begrenzung der Bettenkapazitäten, Schutz sensibler Natur- und Kulturräume, Förderung lokaler Wertschöpfung. Beispiele sind Dubrovnik mit Besucherobergrenzen und Zeitfenstern für Kreuzfahrtpassagiere oder Barcelona, das Genehmigungen für neue Hotels in der Innenstadt gestoppt hat.

Viele Hotels auf Mallorca haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Wie steht die Insel im Vergleich da?

Mallorca ist in dieser Hinsicht tatsächlich weiter als viele andere Urlaubsregionen. Die Insel hat in den letzten Jahren ein klares politisches und wirtschaftliches Signal gesetzt, dass Nachhaltigkeit Teil ihrer Tourismusstrategie ist. Das Tourismusgesetz der Balearen von 2022 verpflichtet Hotels zu Maßnahmen wie Energieeffizienz, Nutzung erneuerbarer Energien und Abfallvermeidung. Besonders auffällig ist, dass große mallorquinische Hotelgruppen nicht nur einzelne Projekte umsetzen, sondern umfassende, strategisch angelegte Programme fahren.

An was denken Sie konkret?

Iberostar verfolgt mit „Wave of Change“ das Ziel, Plastik weitgehend zu eliminieren, auf verantwortungsvollen Fischfang zu setzen und CO₂-Emissionen drastisch zu senken. Riu bezieht für alle Häuser auf den Balearen 100 Prozent lokal erzeugte erneuerbare Energie. Meliá arbeitet nicht nur an Energie- und Wassereinsparung, sondern auch an sozialer Verantwortung in der Lieferkette und wurde dafür auf europäischer Ebene ausgezeichnet. Während andernorts Nachhaltigkeit oft auf einzelne Leuchtturmprojekte beschränkt bleibt, ist sie hier zunehmend Bestandteil einer übergeordneten Destinationsstrategie. Die Herausforderung bleibt allerdings, diese Fortschritte auch in der Breite konsequent umzusetzen.

Ist es Greenwashing?

Dieses Risiko besteht. Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Marketinginstrument geworden, und nicht jede Maßnahme ist so wirksam, wie sie kommuniziert wird. Entscheidend ist die Transparenz: Werden Ziele und Ergebnisse klar benannt? Gibt es unabhängige Prüfungen? Werden Fortschritte gemessen und veröffentlicht? Greenwashing lässt sich vermeiden, wenn Unternehmen glaubwürdige, langfristige Strategien verfolgen und externe Audits bestehen. Gäste sollten kritisch hinterfragen, ob ein „grünes“ Versprechen auch tatsächlich durch konkrete Maßnahmen belegt ist.

Nachhaltigkeit bedeutet auch höhere Qualität, die gibt es nicht umsonst. Wird Urlaub in Zukunft teurer?

In vielen Fällen schon. Nachhaltigkeit erfordert Investitionen in energiesparende Technologien, hochwertige Materialien, faire Löhne und regionale Wertschöpfung. Diese Kosten müssen oft zumindest teilweise an die Gäste weitergegeben werden. Langfristig können jedoch Effizienzmaßnahmen die Betriebskosten senken, zum Beispiel durch Energieeinsparungen, Abfallreduktion oder Wasserrückgewinnung. Zudem steigt der Wert des Angebots: Viele Gäste sind bereit, für authentische, qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Leistungen mehr zu zahlen, wenn sie den Mehrwert erkennen. Ich sehe in meinen Projekten, dass Unternehmen, die sich gezielt im Bereich der Nachhaltigkeit weiterentwickeln auch automatisch die Qualität ihres Angebots erhöhen, weil sich die gesamte Organisation mit den eigenen Angeboten auseinandersetzt. Das ist ein zusätzlicher, positiver Aspekt, der aber nicht automatisch zu teureren Angeboten führt.

Tourismusexperte Dr. Harald Zeiss. / Harald Zeiss

Laut einer vom Umweltbundesamt finanzierten Langzeitstudie haben die meisten Deutschen eine positive Einstellung zur Nachhaltigkeit beim Reisen. Schön und gut, aber gibt es überhaupt genügend Angebote der Reisebranche?

Das Angebot wächst, ist aber noch nicht flächendeckend. Vor allem im höherwertigen Segment und bei spezialisierten Anbietern gibt es viele überzeugende Beispiele. Im Massenmarkt und bei Fernreisen ist die Auswahl begrenzter, auch weil die Transformation komplex und kostenintensiv ist. Positiv ist, dass immer mehr Destinationen Nachhaltigkeit zur Grundlage ihrer Tourismusentwicklung machen, etwa Slowenien, das ein landesweites Nachhaltigkeitslabel eingeführt hat, oder Costa Rica, das Ökotourismus strategisch fördert.

Akzeptieren die Kunden die Preise?

Aber gehen die Kunden jenseits von Lippenbekenntnissen höhere Preise auch mit?

Laut Reiseanalyse 2024 und 2025 ist ein relevanter Teil der Reisenden bereit, mehr für den Urlaub auszugeben. 15 bis 17 Prozent planen höhere Ausgaben, rund 45 Prozent wollen ihr Budget stabil halten, nur wenige weniger ausgeben. Besonders jüngere Reisende ohne Kinder zeigen eine höhere Zahlungsbereitschaft, vorausgesetzt, der Mehrwert ist erkennbar, etwa durch qualitativ hochwertige oder nachhaltige Angebote. Gleichzeitig bleibt ein großer Teil preissensibel und erwartet stabile Kosten. Es ergibt sich ein differenziertes Bild.

Wo sehen Sie generell die größten Hürden auf dem Weg zu einem nachhaltigen Tourismus?

Es gibt mehrere: hohe Investitionskosten, fehlendes Fachwissen, Angst vor Verlusten in der Übergangsphase, und oft auch mangelnde politische Steuerung. Hinzu kommt, dass die Standards für Nachhaltigkeit weltweit unterschiedlich sind, was Vergleich und Kontrolle erschwert. Auch der Zielkonflikt zwischen Wirtschaftlichkeit, ökologischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit macht den Wandel anspruchsvoll.

Ist Nachhaltigkeit der Königsweg in Zeiten des Overtourism und wachsenden Widerstands in den besonders beliebten Reiseländern?

Sie ist ein wichtiger Teil der Lösung, aber nicht ausreichend. Nachhaltigkeit kann helfen, den Tourismus sozial- und umweltverträglicher zu gestalten, doch bei extremen Besucherzahlen braucht es zusätzliche Maßnahmen: klare politische Rahmenbedingungen, Limits für Besucher, differenzierte Preisgestaltung, räumliche und zeitliche Steuerung.

