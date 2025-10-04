Luxuriös, aber grün: Wie Mallorcas Hotelketten den nachhaltigen Tourismus zu fördern versuchen

Die Fahrt an Bord der „Un Bon Día“ bietet so etwas wie ein Best-of Mallorcas. Blaues Meer, Traumstrände à la Es Trenc, verträumte Buchten wie die Platja des Caragol, am Horizont die vorgelagerte Insel Cabrera. Dazu die entspannte Atmosphäre einer Bootstour mit dem Nostalgiecharme einer klassischen Llaüt. Fast in den Hintergrund rückt dabei der Anlass des Wellenritts für eine Gruppe Journalisten entlang der südlichen Küstenlinie.

Die neuesten Babys

Der dreht sich um eines der neuesten Babys der mallorquinischen Hotellandschaft. Das Iberostar Selection Es Trenc steht für einen Mega-Trend in der Tourismusbranche: Nachhaltigkeit, ein Schlüsselprinzip der Gegenwart mit Blick auf die Zukunft, das mit umweltfreundlich nur unzureichend erklärt ist.

Wie ein Monolith erhebt sich das Gebäude an der Spitze einer felsigen Landzunge von Colònia de Sant Jordi in die Höhe. Sachlich reduzierte Formsprache verteilt auf elf Stockwerke. Kein neues Bauwerk, sondern ursprünglich ein Hotel aus den 1960er-Jahren, einer Zeit, in der der Tourismus in Spanien Fahrt aufnahm. Über ein halbes Jahrhundert später wurde das Haus nach einer Kernsanierung völlig neu ausgerichtet, inklusive einer Menge Fünf-Sterne-Schick; im Mittelpunkt steht jedoch die Transformation in eine Art „grüne“ Luxusherberge.

„Das Hotel wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben“, sagt Kathrine Danby, Kommunikationschefin für Nachhaltigkeit bei Iberostar. Fenster und Glasflächen sind so behandelt, dass sie die Sonnenwärme reduzieren und zu einem geringeren Energieverbrauch beitragen. Geplant ist die Installation von Sonnenkollektoren auf dem Dach. Auf allen Stockwerken stehen Wasserstationen mit gefiltertem Wasser, sodass die Gäste keine Plastikflaschen kaufen müssen. Ein Analysetool auf KI-Basis soll Lebensmittelabfälle reduzieren. Sogenannte 3R-Teams sollen für die Reduzierung von Abfall sorgen; das R steht für recycle, reuse und reduce, also recyclen, wiederverwenden und reduzieren. Und: 90 Prozent des angebotenen Fisches und der Meeresfrüchte stammten aus verantwortungsvollen Quellen.

Die Big Player

Ein Alleinstellungsmerkmal hat Iberostar damit nicht. Das zeigen die Aktivitäten der anderen mallorquinischen Big Player. Meliá etwa wurde dieses Jahr als die nachhaltigste Hotelgruppe Europas und die zweitbeste weltweit bewertet. Dokumentiert in einem Ranking der 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt, das von dem US-Nachrichtenmagazin „Time“ und dem Analytik-Unternehmen Statista veröffentlicht wurde. Bereits das zweite Mal, dass die Gruppe, die weltweit mehr als 320 Hotels in Dutzenden Ländern betreibt, darin aufgenommen wurde. Erwähnt sei noch, dass Meliá sich ein globales Ziel zur Reduzierung von CO₂-Emissionen gesteckt hat, das einen um 71,4 Prozent geringeren Ausstoß im Jahr 2035 im Vergleich zu 2018 vorsieht. Außerdem hat man ein Modell ausgearbeitet, um seinen Fußabdruck bei Treibhausgasen sowie Energie- und Wasser-Verbrauch zu kontrollieren.

Auch Barceló, mit über 300 Hotels in 30 Ländern, hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Allen voran mittels einer Strategie namens „Barceló ReGen“, die vier Bereiche umfasst: weniger Energie- und Wasserverbrauch, Abfallvermeidung und -reduzierung, Kreislaufwirtschaft, Unterstützung lokaler Gemeinschaften und Kulturen. Auf Mallorca bemühen sich die Barceló Hotels nach Konzernsangaben, „ihre ökologischen Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig zur Erhaltung der einzigartigen Natur und Kultur der Insel beizutragen“. Zum Beispiel indem man sich an der Initiative „Plastic Free Balearics“ beteiligt, mit der die Verwendung von Einwegplastik reduziert werden soll.

Parallel dazu ist die Gruppe offiziell dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) beigetreten. Dahinter verbirgt sich eine internationale Organisation, die weltweite Standards für nachhaltigen Tourismus festlegt und verwaltet und Betriebe zertifiziert.

Riu, der vierte im Bund der großen mallorquinischen Hotelkonzerne, ist ebenfalls auf den Nachhaltigkeitszug aufgesprungen. Als erste Hotelkette unterzeichnete Riu Anfang Juli eine Kooperation mit Tirme, einem Unternehmen, das den „Mallorca Environmental Technology Park“ in Son Reus betreibt und dort aus Müll Strom erzeugt. Das garantiere, dass alle Riu-Häuser auf den Balearen vollständig mit 100 Prozent lokal erzeugter, erneuerbarer Energie versorgt werden, heißt es von der Gruppe. Die Vereinbarung für die Jahre 2025 bis 2027 sichere zu, dass der gesamte Riu-Stromverbrauch an den Balearen-Standorten ab sofort eine CO₂-Bilanz von null aufweise.

Nicht nur die Big Player

Aber nicht nur die Big Four Mallorcas räumen dem sanften Tourismus Top-Priorität ein. Auch Universal Beach Hotels, ein balearischer Urlaubsklassiker, strebt einen ressourcenschonenden und sozial verträglichen Betrieb seiner 18 Hotels auf Mallorca und Formentera an. Der Rahmen dafür ist ein ambitionierter Fahrplan bis 2030 mit dem Slogan „Be responsible – Be Universal“, der 2023 auf den Weg gebracht wurde. Was schon alles erreicht wurde und welche Ziele man sich gesteckt hat, wird im Nachhaltigkeitsbericht 2024 dokumentiert. Auch hier tauchen bekannte Werkzeuge aus dem Nachhaltigkeits-Baukasten auf: Kreislaufwirtschaft, weniger CO₂ etwa durch PV-Anlagen, weniger Lebensmittelabfälle, weniger Wasserverbrauch, kein Einwegplastik, um ein paar Punkte zu nennen. Im Umweltbereich werden Projekte wie „Med Gardens“ der Stiftung Cleanwave zur Wiederaufforstung des Meeresbodens in der Gegend von Sant Elm unterstützt.

Die Hotel-Beispiele ließen sich noch eine Weile fortsetzen. Seit 2014 hat der Sektor auf Mallorca einen entscheidenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Von der mallorquinischen Hoteliersvereinigung hört man, dass drei Milliarden Euro in einen ehrgeizigen Umbauplan investiert wurden, der 70 Prozent der FEHM-Mitgliedshotels betreffe.

Küstengesundheitsprojekte

Noch einmal zurück zum Bootstrip und auf die „Un Bon Día“. Mit an Bord befindet sich Paloma Carrillo, Biologin und Meereswissenschaftlerin respektive Projektkoordinatorin bei „Wave of Change“. So nennt sich eine 2017 ins Leben gerufene Initiative von Iberostar, in der heute die komplexe Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe gebündelt ist. Diese sei, so Sprecherin Kathrine Danby, in jede Entscheidung und jedes Handeln des Unternehmens integriert.

Eines der vielen Gebiete, in denen man global unterwegs ist, betrifft Küstengesundheitsprojekte in Spanien, die Carrillo betreut. Wie die Untersuchung der Seegraswiesen, die auch in den Gewässern vor Mallorca zu finden sind. Man unterstütze seit drei Jahren ein Projekt des Mittelmeerinstituts Imedea, sagt Carrillo. „Wir erforschen, wie die Pflanze angesichts der steigenden Temperaturen überleben kann. Dafür sammeln wir Proben unter anderem vor Mallorca.“ Ziel sei es, das Verständnis für den Schutz dieser für das Mittelmeer wichtigen Pflanze zu vertiefen und herauszufinden, wie sie bestmöglich vor dem Klimawandel geschützt werden kann.

Klar, völlig uneigennützig ist dies alles nicht, schließlich geht es auch darum, das auf Mallorca äußerst lukrative Geschäftsmodell Tourismus zu erhalten.

