Mallorca-Hotelkette Meliá übernimmt den Betrieb der Lionel-Messi-Hotels

Die mallorquinische Hotelkette Meliá übernimmt den Betrieb der sechs Hotels der Kette MiM von Fußballstar Lionel Messi. Das gab das Unternehmen am Montag (6.10.) in einer Pressemitteilung bekannt. Neben einem Hotel in s’Illot im Osten von Mallorca befinden sich die Häuser in Sitges, Sotogrande, Baqueira Beret sowie auf Ibiza und in Andorra.

Startschuss am 1. November

Nach Angaben von Melià sollen die Häuser ab 1. November in die Marke "The Meliá Collection" integriert werden. Bei den bislang 26 Hotels, die unter dem Namen vermarktet werden, handelt es sich um eigenständige Hotels, jedes mit seinem eigenen Charakter, die aber vom Vertrieb, den Standards und dem Marketing von Meliá profitieren. Mit der Integration der MiM-Hotels wolle man sich im Bereich der Premium-Luxushotels konsolidieren, hieß es.

Für Messis Hotels habe man sich interessiert, weil "ihre Einrichtungen den Stil und die Persönlichkeit des Fußballspielers widerspiegeln – durch exklusive Elemente wie die Suite Messi oder Details wie eine vom Spieler selbst signierte Nachbildung des Ballon-d’Or-Pokals", heißt es in der Pressemitteilung. Es handele sich um einzigartige Hotels, die darauf abzielen, exklusive Erlebnisse an ikonischen Reisezielen zu bieten.

Nicht die erste Zusammenarbeit mit einer Sportlegende

Für Meliá ist es bereits die zweite Zusammenarbeit mit einer Sportlegende. Ende 2022 schuf der Konzern mit Tennisstar Rafael Nadal die Hotelkette "Zel". Das erste Haus eröffnete im Juni 2023 – selbstverständlich auf Mallorca. Als Standort wählte man das INNSiDE Cala Blanca in Palmanova, das Meliá für die neue Marke zur Verfügung gestellt und von Grund auf renoviert hatte. Später eröffnete ein weiteres Haus im katalanischen Girona. Der Tennisstar erklärte die Idee folgendermaßen: „Zel ist Synonym dafür, sich in jedem Moment gut zu fühlen, das Leben zu genießen und es so zu leben, wie wir das im Mittelmeerraum tun.“