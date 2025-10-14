Qualitätssiegel mit Anlaufschwierigkeiten: Mallorcas Ferienvermieter legen sich mit deutscher Buchungsplattform an

Ein Abkommen zwischen dem deutschen Ferienhaus-Portal Holidu und dem Inselrat von Mallorca sorgt für Wirbel auf der Insel. Die Plattform aus München, hinter der mehrere Risikokapital-Fonds stehen, hat sich mit dem Inselrat auf die Schaffung eines neuen Qualitätssiegels für die Ferienvermietung geeinigt.

Künftig sollen nur noch Ferienwohnungen und -häuser auf Mallorca bei Holidu veröffentlicht werden können, die eine gültige Lizenznummer aufweisen. Der Verband der Ferienvermieter auf den Inseln Habtur hat nach Bekanntwerden des Abkommens mit einer bitterbösen Pressemitteilung reagiert.

Automatische Löschung

Neben der gültigen Lizenznummer müssen die auf Holidu angebotenen Objekte auch alle anderen gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sonst können sie auf der Plattform nicht angezeigt werden. Laut Holidu werden vor der Veröffentlichung der Anzeige bereits alle Informationen auf die Rechtmäßigkeit abgeglichen. Sollte ein Objekt nicht über eine gütige Lizenz verfügen, werde es automatisch gelöscht, verspricht Holidu. Das Unternehmen erklärt, alle angebotenen Objekte bewegen sich heute schon innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen.

Eine Sprecherin von Holidu erklärt der MZ, dass das Siegel derzeit noch entworfen werde und in Zukunft als grafisches Element bei jeder Anzeige im Internet auftauchen soll, die eine legale Ferienwohnung annonciert.

Verband auf Mallorca "empört"

Auf Mallorca kam die Vereinbarung zwischen dem Inselrat und Holidu gar nicht gut an. Der Verband der Ferienvermieter auf den Balearen (Habtur) brachte in einer Pressemitteilung seine "tiefe Empörung" über das Abkommen zum Ausdruck.

Habtur spricht von "einer Schande" und kritisiert, dass derartige Vereinbarungen hinter dem Rücken der Branche geschlossen werden. Holidu sei als ausländisches Unternehmen ein direkter Konkurrent vieler kleinerer Agenturen oder Plattformen von der Insel.

"Ausländisches Unternehmen mit ausländischem Kapital"

"Wie wir feststellen, unterstützt der Inselrat von Mallorca ein ausländisches Unternehmen mit ausländischem Kapital, damit es unter besseren Bedingungen gegen mallorquinische Unternehmen konkurrieren kann", schreibt Habtur weiter und fordert die vollständige Veröffentlichung des Vertragsinhalts mit Holidu sowie öffentlichen Zugang zu den Kriterien, die dieses Qualitätssiegel definieren. Zudem solle die Politik künftig transparenter vorgehen und den Dialog mit der Branche suchen, bevor Entscheidungen getroffen werden, die diese direkt betreffen.

Dem Vernehmen nach waren die Holidu-Verantwortlichen durchaus überrascht von der heftigen Reaktion von Habtur, gerade auch weil Holidu und Habtur in der Vergangenheit bereits häufiger Veranstaltungen wie etwa Webinare oder Pressekonferenzen gemeinsam abgehalten hatten. Im Prinzip gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Akteuren.

Wettbewerbsnachteil?

Der MZ erklärt Maria Gibert, die Präsidentin von Habtur, warum ihren Verband das Abkommen so sehr stört - obwohl viele Mitglieder von Habtur ihre Häuser und Wohnungen bei Holidu zur Vermietung anbieten. "Wir verstehen nicht, wieso der Inselrat per Zufallsprinzip ein Unternehmen auswählt, um ein Qualitätssiegel in Umlauf zu bringen. Warum dieses Unternehmen? Warum nicht alle Unternehmen oder warum nicht der Interessensverband?", fragt Gibert gegenüber der MZ.

Habtur empfindet die Vorgehensweise des Inselrats als "ungerecht". Das Abkommen stelle einen Wettbewerbsnachteil vor allem für diejenigen Vermieter dar, die ihre Objekte nicht über Plattformen anbieten. "Müssen diese Vermieter dann auch ihre Häuser bei Holidu einstellen? Das Abkommen bringt dem Unternehmen auf jeden Fall ein ordentliches Geschäft und Gratiswerbung", beklagt sich Gibert.

Siegel nicht exklusiv für die Holidu-Unterkünfte

Bei Holidu selbst versteht man die Aufregung nicht ganz. "Das Siegel ist nicht exklusiv für uns", erklärt die Sprecherin. Vielmehr stehe das Qualitätssiegel allen Gastgebern zur Verfügung, die eine legale Ferienvermietung betreiben. "Es handelt sich dabei nicht um eine exklusive Partnerschaft mit dem Inselrat."

Vielleicht stört Habtur ja einfach die Tatsache, dass ein millionenschweres Unternehmen aus dem Ausland, das erst seit 2014 existiert und seit 2017 auf Mallorca aktiv ist, aber in mehreren Finanzierungsrunden bereits Dutzende Millionen Euro von Risikokapitalfonds eingesammelt hat, eine so enge Zusammenarbeit mit dem Inselrat eingeht.

