Ungewisse Zukunft: Fünf-Sterne-Hotel Valparaíso Palace sucht Investoren für noch mehr Luxus

Es ist eines der bekanntesten und gediegensten Hotels auf Mallorca: Seit den 1970er Jahren thront das legendäre Fünf-Sterne-Hotel Valparaíso Palace Hotel & Spa auf einer Anhöhe im ruhigen Viertel La Bonanova, mit spektakulärem Blick auf die Bucht von Palma.

Doch der Glanz vergangener Jahrzehnte ist ein wenig verblasst: Unter Branchenkennern herrscht Einigkeit, dass das Hotel ein wenig in die Jahre gekommen ist. Eine umfassende Modernisierung steht nun bevor – doch überraschend sucht der chinesische Eigentümer GPRO dafür neue Investoren.

Mehr als eine Renovierung?

Dabei scheint es nicht nur um eine einfache Renovierung zu gehen. Auch eine neue Luxusmarke soll ins Spiel kommen, um dem Haus internationalen Glanz und Profil zurückzugeben. Möglicherweise kommt der künftige Betreiber aus den USA. Denn das Valparaíso sei „genau die Art von Hotel, die Amerikaner lieben“, heißt es aus Branchenkreisen.

Das 1974 vom damaligen spanischen Informations- und Tourismusminister Pío Cabanillas eröffnete Hotel blickt auf eine illustre Geschichte zurück: In den insgesamt 174 Zimmern und Suiten mit privaten Terrassen und Meerblick residierten Könige wie König Hassan II. von Marokko, der einst mit 200 Begleitpersonen samt eigenem Bett und Teppichen anreiste.

Von vielen Punkten der Stadt sichtbar: Das Hotel Valparaíso Palace thront über Palma. / DM

Steckt eine Verkaufsabsicht dahinter?

Unter dem chinesischen Konzern GPRO wurde das Valparaíso zwar zur Kategorie „Gran Lujo“ (Großer Luxus) aufgewertet, doch trotz punktueller Ausbesserungen und Renovierungen ist eine grundlegende Modernisierung nach Meinung aus der Branche „längst überfällig“. Vor allem die Gemeinschaftsbereiche und das Design müssten heute, um wettbewerbsfähig zu bleiben, „dem Niveau eines echten Fünf-Sterne-Hauses“ entsprechen.

Überraschend ist nun nicht der Wunsch nach Erneuerung, sondern der Umstand, dass sich der finanzstarke Eigentümer GPRO nach externen Investoren und Partnern umsieht. Brancheninsider vermuten, dass mehr dahinterstecken könnte – vielleicht sogar eine diskrete Verkaufsabsicht. Unterstützt wird GPRO bei der Suche nach Partnern von der internationalen Investmentberatung DC Advisory, Tochter des japanischen Finanzhauses Daiwa Securities, die bereits mit anderen Hotelketten auf den Balearen zusammengearbeitet hat.

