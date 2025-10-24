Illegale Ferienvermietung: 300.000 Euro Strafe für Anbieter in Palma

Das Tourismusdezernat des Inselrats von Mallorca hat gegen ein Wohngebäude im Osten von Palmas Innenstadt Geldbußen in Höhe von über 300.000 Euro verhängt. In dem Gebäude wurden mehrere Wohnungen ohne gültige Genehmigung illegal an Touristen vermietet. Die entsprechenden Verfahren wegen Verstößen gegen das Tourismusgesetz wurden abgeschlossen und den Verantwortlichen bereits zugestellt.

Der für Tourismus zuständige Inselratsdezernent, José Marcial Rodríguez, betonte, dass illegale Angebote – egal in welchem Bereich – nicht nur den rechtmäßig handelnden Anbietern schadeten, sondern auch das Zusammenleben auf der Insel beeinträchtigten: „Sie stellen eine Form des unlauteren Wettbewerbs dar, der all jenen schadet, die sich korrekt verhalten – und das ist die überwältigende Mehrheit.“

Wohnungen werden inzwischen nicht mehr vermietet

Laut Rodríguez sei die erfolgreiche Sanktionierung das Ergebnis einer umfassenden Umstrukturierung innerhalb der Abteilung, durch die die Abläufe effizienter und die gesetzlichen Fristen konsequent eingehalten worden seien. Auf diese Weise könne nun „effektiv gegen die illegale Ferienvermietung vorgegangen werden“.

Besonders hervorzuheben sei in diesem Fall, dass nahezu alle sanktionierten Wohnungen ihre illegale touristische Tätigkeit inzwischen eingestellt hätten. Das Tourismusdezernat des Inselrats hat bereits vor einiger Zeit seine Bemühungen gegen die illegale Ferienvermietung verstärkt und bereits zahlreiche hohe Strafen gegen illegale Ferienvermieter verhängt. Trotzdem gibt es auch in Palma weiterhin zahlreiche Angebote, die keine rechtmäßige Genehmigung aufweisen. /jk