Podcast mit MZ-Chef: Darum verschiebt die Balearen-Regierung jetzt die Akzente
Warum jetzt auf Mallorca so viel vom Bevölkerungswachstum die Rede ist, was das mit den Rechtsextremen zu tun hat und wie die Insel auch abseits von Europa an Attraktivität gewinnt
In dieser Folge des MZ-Willipedia-Podcasts sprechen Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung, und Timothea Imionidou, Podcast-Producerin der PlattesGroup über drei Themen, die die Balearen aktuell besonders bewegen:
Im politischen Teil geht es um den neuen Kurs der Balearen-Regierung –zwischen Tourismusdebatte und Wohnungsnot. Der MZ-Chef analysiert, warum die Regierung den Fokus zunehmend vom Tourismus auf das Bevölkerungswachstum verschiebt und welche Rolle dabei wirtschaftliche Strukturen, Zuwanderung und der Immobilienmarkt spielen.
Das zweite Thema beleuchtet das Thema Migration auf Mallorca. Wie verändert sich die Stimmung in der Bevölkerung? Welche politischen Kräfte profitieren davon – und welche gesellschaftlichen Spannungen entstehen?
Zum Abschluss geht es um eine neue internationale Flugverbindung zwischen Palma und Abu Dhabi. Was steckt dahinter – touristische Interessen, wirtschaftliche Strategien oder beides? Mallorca rückt immer stärker in den Fokus globaler Märkte.
