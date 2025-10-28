Airbnb löscht 2.300 illegale Ferienvermietungs-Annoncen auf Mallorca
Die Aktion ist Teil eines Abkommens, das die Vermietungsplattform mit Mallorcas Inselrat getroffen hat
Die Ferienvermietungs-Plattform Airbnb hat rund 2.300 Annoncen gelöscht, die Ferienhäuser oder -wohnungen auf Mallorca anpreisen, die nicht über die vorgeschriebene Lizenz verfügen. Das hat jetzt der Inselrat bestätigt. Es ist das erste Ergebnis einer Vereinbarung, die die Inselregierung mit Airbnb getroffen hat, um die illegale Ferienvermietung auf Mallorca kurz- und mittelfristig zu bekämpfen.
Die Vereinbarung, die im vergangenen Monat auf Ibiza vorgestellt wurde, sieht vor, dass Airbnb jeden Eintrag deaktiviert, der nicht die vom Inselrat vergebene obligatorische Registrierungsnummer enthält. Die unkontrollierte, illegale Ferienvermietung trägt erheblich zur Wohnungsnot auf Mallorca bei und führt auch immer wieder zu Problemen zwischen Anwohnern und Urlaubern.
Die meisten bisherigen Versuche, gegen die illegale Ferienvermietung vorzugehen, haben bisher wenig gebracht. „Dies ist der endgültige Schritt, die illegale Ferienvermietung zu beseitigen – es wird keine Atempause geben", versprach der Tourismusdezernent im Inselrat, José Marcial Rodríguez, am Montag (27.10.) "Die Vereinbarung mit Airbnb trägt bereits Früchte und zeigt, dass die öffentlich-private Zusammenarbeit der Weg ist, um unser Tourismusmodell zu schützen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und die Lebensqualität der Mallorquiner zu stärken.“ /somo
