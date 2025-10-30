Die Summum Hotels expandieren und übernehmen drei Häuser auf Mallorca

Die Summum Hotel Group treibt ihre Expansionsstrategie auf Mallorca weiter voran. Am Mittwoch (29.10.) hat die Kette bekanntgegeben, drei Hotels auf der Insel zu übernehmen und damit ihre Ferienhotelsparte zu stärken. Das von Javier Vich, dem Präsidenten der mallorquinischen Hoteliersvereinigung Fehm, geleitete Unternehmen expandiert damit an der Playa Mondragó, der Playa de Palma und in Porto Cristo.

Summum ist in den zurückliegenden Jahren stark gewachsen – das Ziel sind mehr als 50 Hotels bis 2030 – und nimmt nun das Hotel Playa Mondragó mit 49 Zimmern in sein Portfolio auf. Außerdem steht die Eröffnung der neuen Apartsuites La Ribera Playa de Palma mit 24 Apartments bevor. Hinzu kommt das Finca Hotel Son Mas in Porto Cristo mit 23 Zimmern, das nun ebenfalls unter Summums Management fällt.

60 Quadratmeter große Apartments

Die Apartsuites La Ribera Playa de Palma sind ein Premium-Komplex mit 24 Apartments von jeweils rund 60 Quadratmetern, konzipiert für Familien, Gruppen und Langzeitaufenthalte.

Das Hotel Playa Mondragó, direkt am Naturpark Mondragó in Santanyí gelegen, besticht durch seine Lage und den direkten Zugang zu einem der schönsten Strände im Südosten Mallorcas.

Das Hotel Mondragó liegt fast direkt am Strand. / Summum

Das Finca Hotel Son Mas stärkt dagegen das Luxussegment der Gruppe. Das Hotel liegt auf einem Landsitz aus dem 17. Jahrhundert, gut vier Kilometer von Porto Cristo entfernt, und bietet 23 Junior Suites mit 50 bis 60 Quadratmetern, umgeben von mediterranen Gärten und Weinbergen. Das Konzept ist auf Wellness und regionale Gastronomie ausgerichtet.

Jetzt 18 Hotels

Mit diesen drei neuen Häusern verfügt die Summum Hotel Group nun über 18 Hotels, davon 16 in Betrieb und zwei in der Entstehung, verteilt auf Mallorca, Menorca, Madrid, Toledo, Barcelona, Caldes de Malavella (Girona), Medellín (Kolumbien) und bald auch Ronda (Málaga). In Santa Ponça wird das Unternehmen gemeinsam mit Meliá das Hotel Golf Santa Ponsa eröffnen, das zur Gruppe Nigorra gehört und unter der Luxusmarke The Meliá Collection firmieren wird.

„Mit Playa Mondragó und den Apartsuites La Ribera stärken wir unsere Präsenz im Feriensegment an der Küste, während uns die Finca Son Mas erlaubt, unser Angebot im Bereich ruhiger Luxus und Wohlbefinden auszubauen“, erklärt Javier Vich, CEO von Summum. /jk