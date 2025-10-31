Meliá öffnet Hotel mitten an einem der zentralsten Plätze in Palma

Mallorca hat ein neues altes Hotel wieder: Die Kette Meliá Hotels International hat in Palma das Hotel Palma Avenidas eröffnet. Mit dem Haus an der Plaça d'Espaya erweitert der Konzern sein Portfolio in der Inselhauptstadt auf acht Hotels. Das Haus, das jahrelang leerstand, verfügt über 68 Zimmer und Veranstaltungsräume für bis zu 80 Personen. Es richtet sich an Gäste, die Geschäfts- und Freizeitreisen verbinden möchten – ein Konzept, das in der Branche als Bleisure bekannt ist.

Die Lage gilt als strategisch günstig: Das Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Restaurants, Geschäften und Verkehrsknotenpunkten wie der Intermodal-Station Palma, wo Zug, Bus und Metro zusammentreffen. Dadurch ist das Hotel sowohl für Städtereisende als auch für Geschäftsgäste attraktiv.

Ein Gebäude mit Geschichte

Das heutige Hotel befindet sich im ehemaligen UR Palacio Avenida, einem geschützten Gebäude im Stil des Rationalismus, das vom mallorquinischen Architekten Gabriel Alomar entworfen wurde. Das Haus wurde 2009 nach einer umfassenden Sanierung als Hotel Palacio Avenida eröffnet. Für die Umwandlung in ein Hotel zeichnete Joan Bartolomé Seguí verantwortlich, während die Restaurierung von Bruno Borrione, Mitglied des Teams des französischen Star-Designers Philippe Starck, geleitet wurde.

Bei der damaligen Eröffnung galt das Projekt als architektonisch und gestalterisch innovativ, vor allem durch den Einfluss von Starck, und die sorgfältige Auswahl des Mobiliars und der Innenausstattung.

Vom Kino zum Hotel

Seit 1942 befand sich in dem Gebäude das Kino Avenida, das bis zum Jahr 2000 in Betrieb war. Am letzten Abend lief dort der Film "Asterix und Obelix". In den oberen Etagen befanden sich Wohnungen.

Für die heutige Hotelnutzung blieben zentrale Elemente des alten Gebäudes erhalten, darunter die historische Fassade und das Innentreppenhaus. Das Hotel öffnete mit 68 Zimmern und drei Konferenzsälen. Von einigen Zimmern aus bieten sich Blicke auf das Schloss Bellver oder die Serra de Tramuntana.

Nach der Schließung des Kinos wurde zunächst eine Umwandlung in Luxuswohnungen oder ein Einkaufszentrum diskutiert. Durchgesetzt hat sich schließlich die Hotelnutzung, die nun mit der Eingliederung in die Marke INNSiDE by Meliá eine neue Phase einleitet.