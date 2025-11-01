Illegal vermietete "Villa Marilyn": Anwohner beschweren sich über 22 deutsche Urlauber mit Prostituierten

Eine Gruppe von 22 deutschen Urlaubern hat sich diesen Tagen in einem illegalen Feriendomizil auf Mallorca aufgehalten, das als "Villa Marilyn" bekannt ist – zum Ärger der Anwohner von Es Caülls in Marratxí. Betrieben wird die Villa von Paco Garrido, jenem Unternehmer aus Llucmajor, der auf Mallorca mindestens zwanzig Immobilien vermarktet, die meisten ohne Lizenzen. Zudem macht er falsche Angaben über die Bettenzahl und überschreitet in einigen Fällen die Kapazität der Häuser um das Fünffache.

Im aktuellen Fall seien die Besucher von Prostituierten begleitet worden, wie Anwohner des Wohngebiets der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichten. Die Villa Marilyn im Carrer de la Sèquia Nummer 2 ist eine der angeblichen "Luxusvillen" im Netzwerk von Garrido, der auf der Plattform Airbnb die Kategorie des "Superhosts" erreicht hat.

Laut den Anzeigen auf Ferienvermietungsplattformen stellt er unter seinem Namen mindestens 300 Betten zur Verfügung. Der Unternehmer verteidigte sich nach einem Bericht im "Diario de Mallorca" als ein "ehrlicher Arbeiter", der "essen und leben" müsse. Und er beschwerte sich im gleichen Zuge darüber, dass der Inselrat, der für die Tourismusregulierung zuständig ist, keine Lizenzen für die Ferienvermietung erteile.

Beschwerden über unzivilisiertes Verhalten

Die betreffende Immobilie in Marratxí war schon im vergangenen Jahr Gegenstand von Presseberichten geworden, weil sich die Nachbarn wegen des unzivilisierten Verhaltens der Gäste beschwert hatten. Die Villa wurde mit der Registrierungsnummer einer anderen touristischen Unterkunft vermarktet, die sich am anderen Ende der Insel befand und laut dem Verzeichnis des Inselrats nur drei Schlafplätze hatte.

Sie wird zwar nicht mehr auf Airbnb beworben, ist aber weiterhin auf anderen Websites wie Booking und VRBO der Expedia-Gruppe gelistet. Andere Villen von Garrido werden trotz der betrügerischen Verwendung von Registrierungsnummern auch weiterhin auf Airbnb angeboten.

Der Pool der Villa laut einem Bild der Website VRBO. / VRBO

Wie das "Diario de Mallorca" erfahren hat, sind gegen die Villa Marilyn bereits Sanktionsverfahren im Gange, und Nachbarn der illegalen Ferienunterkunft haben sich mit Vertretern der Tourismusabteilung des Inselrats getroffen. Dennoch vermarktet Garrido die Immobilie zumindest vorläufig weiter, ohne dass deren Schließung angeordnet worden wäre.

Verstöße bei 21 Immobilien

Der "Pirat" der illegalen Vermietung ist bereits wegen Verstößen bei 21 Immobilien aktenkundig. Fast keine davon verfügt über eine Lizenz, und in allen Fällen wird außerdem gegen Garrido ermittelt, weil er mehr Betten betreibt, als die betreffenden Häuser grundsätzlich haben dürften. Zu den gemeldeten Fällen gehört etwa die Villa Sunset Boulevard Lujo, so der "Handelsname" eines Hauses in der Siedlung Puntiró. Dort müssen die Anwohner damit leben, dass eine Immobilie, die eigentlich nur eine Genehmigung für acht Schlafplätze hat, an große Gruppen vermietet wird und auch für Events wie Hochzeiten für bis zu hundert Personen gebucht werden kann. /bro

