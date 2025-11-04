Rückgang deutscher Besucher auf Mallorca: Von einem Trend kann noch keine Rede sein

Viele mag es überrascht haben, als das balearische Statistik-Institut (Ibestat) die Besucherzahlen für die ersten neun Monate des Jahres präsentierte. Während die Gesamtzahl der auf den Inseln verweilenden Urlauber weiter zulegte, hat ausgerechnet der stärkste Markt geschwächelt. Bis Ende September zählten die Statistiker zwei Prozent weniger deutsche Besucher als im Vorjahreszeitraum. Mit 24 Prozent aller Besucher sind die Deutschen aber immer noch die größte nationale Urlaubergruppe, gefolgt von Briten (21 Prozent), und Spaniern (14,4 Prozent).

Keine Abkehr von den Balearen

Wegen des Zwei-Prozent-Rückgangs ist in deutschen Medien nun schon von einer Abkehr deutscher Urlauber von ihrer geliebten Urlaubsinsel die Rede. Ein Vergleich der jüngst veröffentlichten Werte mit denen der vergangenen Jahre lässt diesen Rückschluss aber nicht zu. Selbst wenn im gesamten Jahr 2025 zwei Prozent weniger deutsche Besucher auf die Balearen kommen, werden auch in diesem Jahr wieder insgesamt annähernd fünf Millionen Deutsche die Inselgruppe besucht haben. Die zu erwartenden 4,9 Millionen deutschen Urlauber für 2025 sind mehr als diejenigen, die in jedem anderen Jahr von 2016 bis 2023 auf den Inseln waren. Nur 2024 waren es noch mehr.

Mallorca und die Nachbarinseln werden internationaler - aber deswegen nicht weniger deutsch.

Der Rekordwert in den Jahren vor Corona wurde 2017 mit 4,8 Millionen deutschen Besuchern erreicht. Die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 ausgeklammert, lagen die Besucherzahlen nur 2022 (4,3 Millionen) noch etwas unter den Jahren 2016 (4,6 Millionen), 2018 (4,7 Millionen) und 2019 (4,5 Millionen). 2023 wurde mit 4,6 Millionen Deutschen wieder eine ähnliche Besucherzahl wie in den Jahren 2016, 2018, und 2019 erreicht.

Das Jahr 2024 (5 Millionen) übertraf dann alles - auch das laufende Jahr. 2025 wird dennoch wohl höhere Besucherzahlen als das Vor-Corona-Rekordjahr 2017 hervorbringen. Oder anders gesagt: Mit Ausnahme von 2024 werden noch nie so viele Deutsche auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gewesen sein wie 2025.

Auch andere Nationalitäten legen zu

Die von Ibestat ausgewiesenen Statistiken zeigen allerdings auch, dass der Anteil der Deutschen an allen Balearen-Touristen zurückgegangen ist - von annähernd 30 Prozent in den Jahren 2016 und 2017 auf nun etwas weniger als ein Viertel. Will heißen, die Zuwächse bei Besuchern anderer Nationalitäten waren größer als bei den Deutschen. Mallorca und die Nachbarinseln werden internationaler - aber deswegen nicht weniger deutsch.