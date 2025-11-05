Balearen verzeichnen Minus bei Urlaubern – Mallorca mit Besucherrekord

Die Balearen haben im August seit Jahren einen Rückgang der Personendichte verzeichnet. Laut den Daten des balearischen Statistikamts (IBESTAT) sank der sogenannte "Indicador de Presión Humana", also die Zahl von Bewohnern und Urlaubern, die sich gleichzeitig auf den Inseln befinden– im Vergleich zum August 2024 um 0,57 Prozent auf durchschnittlich 2.005.000 Personen. Mallorca stellte jedoch im Sommer 2025 einen neuen Rekord auf.

Das Maximum erreichte die Personendichte am 6. August mit 2.062.787 Personen, das Minimum am 31. August mit 1.861.821. Beide Werte lagen unter denen des Vorjahres: Das Minimum mit 2.016.000 am 6. August und das Maximum mit 2.076.276 am 31. August 2024.

So ein Rückgang war im Sommer eher unüblich: Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997 kam es, von der Corona-Ausnahmesituation 2020 abgesehen, lediglich viermal zu einem Minus im August, zuletzt im Jahr 2018. Bemerkenswert war, dass der "Indicador de Presión Humana" im Sommer 2025 gleich in drei aufeinanderfolgenden Monaten – Juni, Juli und August – unter dem jeweiligen Vorjahreswerten blieb. Eine vergleichbare Serie hatte es bisher nur 2009 gegeben.

Werte für Mallorca und Nachbarinseln

Mallorca stellte mit 1.492.531 Personen am Spitzen-Tag, ebenfalls der 6. August, einen neuen Rekord auf. Auch im Monatsdurchschnitt verzeichnete die Insel mit 1.454.854 Personen einen Höchstwert – ein Plus von 0,36 Prozent gegenüber 2024.

Menorca blieb stabil mit leichten Rückgängen. Den höchsten Tageswert erreichte die Insel am 12. August mit 230.833 Menschen, das Minimum wurde am 31. August mit 187.523 gemessen. Beide Werte lagen leicht unter jenen des Vorjahres.

Ibiza hingegen verzeichnete den stärksten Rückgang der Balearen. Die maximale Belastung am 13. August betrug 316.843 Personen – ein Minus von 4,6 Prozent. Der niedrigste Tageswert lag mit 267.380 Personen sogar 6,7 Prozent unter dem von 2024.

Formentera zeigte wieder Wachstum, blieb aber weit unter alten Rekorden. Die Insel erreichte am Spitzentag 35.729 Menschen, im Schnitt waren es 33.893 – jeweils ein Anstieg von 3,7 Prozent. Damit liegt Formentera aber noch immer deutlich unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2017 mit fast 41.000 Personen.

Der Rückgang im Sommer 2025 deutet laut IBESTAT auf einen möglichen Wendepunkt im balearischen Tourismusmodell hin. Nach Jahren stetigen Wachstums und der Erholung nach der Pandemie zeichnet sich nun erstmals eine Phase der Stabilisierung ab.