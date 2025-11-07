Mercadona schließt einen von drei Supermärkten an der Playa de Palma

Mercadona plant die Schließung einer ihrer insgesamt drei Filialen an der Playa de Palma. Laut einer Pressemitteilung entspreche sie nicht mehr dem Standard der Supermarktkette. Der Umbau zu einer effizienteren Filiale sei nicht möglich. Die Schließung erfolgt allerdings nicht von jetzt auf gleich - erst Ende 2026 ist Schluss.

Die Arbeitsplätze sollen laut der größten spanischen Supermarktkette erhalten bleiben. Die Beschäftigten würden in andere Filialen versetzt.

Hier kaufen hauptsächlich die Anwohner von Arenal ein

Von der bevorstehenden Schließung betroffen ist der Mercadona im Einkaufszentrum Arenal Park im Carrer Terral. Er liegt mitten im Ortsteil Arenal, hier kaufen hauptsächlich Anwohner ein. Die Supermarktkette hat ihre Entscheidung bereits der zuständigen Gemeinde von Llucmajor mitgeteilt. So könne die Schließung geordnet geplant werden, heißt es in der Mitteilung.

Eine Unterversorgung der Playa de Palma steht nicht zu befürchten. Mercadona betreibt dort noch zwei andere große Supermärkte: einen nahe der Autobahnabfahrt 10 im Carrer Samil und einen weiteren an der Avinguda d'America im Gebiet von Ses Cadenes (Autobahnabfahrten 12 und 13).

Wenngleich etwas weiter entfernt, gibt es noch einen weiteren Mercadona in der Siedlung Es Puigderrós (Carrer de la Falzia, 8, Llucmajor).