Neue Flächen für Bewohner und Urlauber: Calvià reißt zwei in die Jahre gekommene Hotels ab

Tag X für eines der wichtigsten Projekte dieser Legislaturperiode in Calvià: Am Freitag (7.11.) beginnt die Gemeinde mit dem Abriss des seit Jahren geschlossenen Hotels Teix in Magaluf sowie des Hostals Colón in Peguera. Es handelt sich um den ersten Rückbau dieser Art im 21. Jahrhundert in Calvià – zuletzt wurde 1996 das legendäre Hotel Atlantic unter der damaligen Bürgermeisterin Margarita Nájera abgerissen.

Bürgermeister Juan Antonio Amengual (PP) nutzte die Bühne der Tourismusmesse World Travel Market in London, um vor internationalem Publikum den Beginn der Arbeiten bekannt zu geben. Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, wird am Freitag in Calvià erwartet, um den Start der Abrissarbeiten persönlich zu verfolgen.

Tourismus und die Bedürfnisse der Einheimischen vereinen

„Mit diesen Rückbauten beginnen wir nun wirklich mit der Erneuerung von in die Jahre gekommenen Bereichen unseres Gemeindegebiets“, betonte Bürgermeister Amengual. „Wir schaffen neue Räume für die Öffentlichkeit – für Bewohner ebenso wie für Besucher.“

Die Maßnahme sei Teil der Strategie, Tourismus und gesellschaftliche Entwicklung besser zu vereinen, erklärte der Bürgermeister weiter. Es handele sich um einen sinnvollen Einsatz öffentlicher Mittel, denn letztlich müsse jede Maßnahme den Einwohnerinnen und Einwohnern zugutekommen – nur so lasse sich ein nachhaltiger Tourismus auf die Beine stellen.

6 Millionen Euro – größtenteils aus EU-Förderung

Die Kosten für Ankauf und Rückbau der beiden Immobilien belaufen sich auf 6 Millionen Euro, finanziert zum Großteil über EU-Mittel aus dem Next Generation Fonds. Allein die Operation rund um das Hotel Teix schlägt mit 4,3 Millionen Euro zu Buche und war nicht ohne Komplikationen.

Der Pub in einem Teil des Erdgeschosses im Hotel Teix. / Juan Luis Iglesias

Im einem Bereich des Erdgeschosses des Hotel Teix befindet sich seit Jahrzehnten der bei Urlaubern beliebte Pub Prince William, dessen Betreiber sich offenbar nicht mit der Gemeinde einigen konnte. In einem aktuellen Beitrag auf den eigenen Social-Media-Kanälen kündigte das Lokal an, ab Montag vorübergehend zu schließen – mit dem Ziel, im Dezember wiederzueröffnen.

„Wir bedauern, wie das Rathaus von Calvià die Situation gehandhabt hat, aber leider können wir nichts dagegen tun. Die Schließung ist aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen notwendig“, heißt es in der Erklärung. „Wir hoffen, im Dezember wieder öffnen zu können, und halten unsere Gäste über die Entwicklungen auf dem Laufenden.“

Ortsbild aufwerten, Degradierung stoppen

Die Gemeinde Calvià will mit dem Abriss einen Beitrag zur „urbanen und sozialen Erneuerung“ leisten, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die beiden Gebäude hätten in ihrem bisherigen Zustand maßgeblich zur „ästhetischen, funktionalen und ökologischen Degradierung“ des Umfelds beigetragen.

Der letzte Abriss dieser Art in der Gemeinde fand am 17. Februar 1996 statt. Damals wurde das traditionsreiche Hotel Atlantic, das 1959 als erstes Haus direkt an der Strandpromenade von Magaluf eröffnet worden war, kontrolliert gesprengt – unter großem Interesse der Bevölkerung. Jahre später entstanden dort die Jacques-Sasson-Plaza sowie ein Restaurant. /jk