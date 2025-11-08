Kultpub in Magaluf verhindert den vollständigen Abriss des Hotels Teix

Der Abriss des Hotels Teix in Magaluf hat am Freitag (7.11.) begonnen – doch die Gemeinde Calvià musste ihre ursprünglichen Pläne kurzfristig ändern. Der Grund: Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich der Pub Prince William, ein seit 40 Jahren bestehendes Kultlokal, das in Magaluf Kultstatus genießt.

Ursprünglich wollte die Gemeinde auch das beliebte Lokal mit abreißen. Da jedoch keine Einigung mit dem Betreiber erzielt werden konnte, bleibt der Pub nun bestehen. Laut Angaben aus dem Rathaus wird dies die Abrissarbeiten am Hotel Teix voraussichtlich verlängern, da man besonders vorsichtig vorgehen müsse, um die Struktur des Pubs nicht zu beschädigen.

Juan Luis Iglesias

Seit Montag geschlossen

Bei der offiziellen Eröffnung der Bauarbeiten wurde der Prince William mit keinem Wort erwähnt. Die Betreiber des Lokals äußerten sich jedoch öffentlich kritisch über das Vorgehen der Gemeinde. In einem Beitrag auf ihren sozialen Netzwerken erklärten sie, dass der Pub seit Montag (3.11.) geschlossen sei, aber im Dezember wieder öffnen solle. Der temporäre Rückzug sei aus Gründen der Gesundheit und Sicherheit notwendig, hieß es weiter.

Man habe „Bedauern über die Art und Weise“ geäußert, wie die Gemeinde die Situation gehandhabt habe. Gleichzeitig versicherte das Management, dass alle Mitarbeiter während der Schließzeit weiterhin ihr Gehalt erhalten. Zudem bedankte sich das Team bei seinen Gästen „für eine großartige Sommersaison“.

Ein Pub für den Thronfolger

Benannt wurde der Pub „Prince William“ im Jahr 1982 zur Geburt des gleichnamigen britischen Thronfolgers. Das Lokal ist bei Urlaubern wie Einheimischen beliebt und ganzjährig geöffnet. Mit 16 Bildschirmen ist es ein zentraler Treffpunkt für Fans von Sportübertragungen.

Das Hotel Teix und der Prince William befinden sich in dem Carrer Pinada in Magaluf, einer Querstraße zur berüchtigten Ausgehmeile Punta Ballena. Das Hotel, das seit einigen Jahren geschlossen ist, wurde vor etwa 60 Jahren während des touristischen Aufschwungs erbaut und hatte eine Fläche von rund 2.500 Quadratmetern. Es verfügte über etwa 40 Zimmer, eine Außenterrasse mit Pool und mehrere Ladenlokale im Erdgeschoss.

