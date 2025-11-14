Mitarbeiter mit Regenschirmen unterwegs: Erneut eine Überschwemmung am Flughafen Mallorca

Erneut ist es am Flughafen Mallorca zu Überschwemmungen gekommen. Bei dem jüngsten Vorfall am Freitagvormittag (14.11.) waren weniger die Passagiere als eventuell ihre Koffer betroffen. Unkontrolliert floss das Wasser von der Decke in den Gepäcksortierbereich. Auf einem Video, das der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zugespielt wurde, ist zu sehen, dass die Mitarbeiter Regenschirme in die Hand nehmen, um sich notdürftig vor dem Wasser zu schützen.

Die genaue Ursache für die Überflutung ist noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Laut verschiedenen Quellen soll es aber eine Folge der derzeitigen Umbauarbeiten sein. Am Wetter kann es nicht gelegen haben. Zwar hat es vereinzelt in Palma getröpfelt. Richtige Niederschläge hat es am Freitag aber nicht gegeben.

Weitere Vorfälle

Der Vorfall erinnert an einige andere Missgeschicke der jüngeren Zeit.

Am Nachmittag des 11. Juni 2024 etwa regnete es so heftig, dass zwischenzeitlich alle Starts und Landungen zwischenzeitlich ausgesetzt wurden. Zudem kam es in mehreren Bereichen des Terminals zu Überschwemmungen. Auf Videos war zu sehen, wie es unter anderem in den Geschäften des Flughafens durch die Decke regnete.

Auch am 10. Juli 2025 kam es zu einem heftigen Unwetter. Das Wasser drang an einigen Stellen in die Terminals von Son Sant Joan ein und sorgte für große Pfützen, durchnässte Bereiche und erhebliche Flugverspätungen.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am 25. September 2025. Damals traf ein Mitarbeiter des Assistenzdienstes für Personen mit eingeschränkter Mobilität beim Rückwärtsrangieren mit einem Service-Buggy versehentlich einen Hilfsschlauch der Feuerwehr, der für Notfälle im Brandfall vorgesehen ist. Unkontrolliert flossen die Wassermassen durch den Bereich auf Höhe des Gate C46, von dem aus viele Flüge nach Deutschland abgefertigt werden.

