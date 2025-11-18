Alle Läden geschlossen: Mallorquinische Schuhmarke Yuccs meldet Insolvenz an

Die mallorquinische Schuhmarke Yuccs hat Insolvenz angemeldet und alle Geschäfte, darunter auch die Filiale in der Einkaufsstraße Jaume III in Palma, geschlossen. Auch der Online-Verkauf wurde eingestellt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hat die Gesellschaft Simply Merino SL bereits im September Zahlungsunfähigkeit erklärt. Das Verfahren liegt derzeit beim Handelsgericht in Palma.

Es ist das vorläufige Ende einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte auf der Insel. Der aus Palma stammende Unternehmer Pablo Mas gründete die Firma im Jahr 2018. Die Marke warb nicht nur damit, dass die ultraleichten Schuhe besonders angenehm zum Tragen seien. Zu den Grundpfeilern des Unternehmens gehörte zudem der Einsatz von nachhaltigen Materialien wie Merino-Wolle. Die Schuhe wurden allesamt in der unternehmenseigenen Fabrik in Elche auf dem Festland hergestellt.

Felipe VI. als Markenbotschafter

Berühmt wurden die Schuhe im Jahr 2020 als König Felipe VI. ein Paar bei einem Besuch auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza trug. Die Verkaufszahlen schossen in die Höhe. Das Unternehmen expandierte ab 2022 auch ins Ausland, unter anderem nach Portugal. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs beständig. Im Laufe der vergangenen Jahre produzierte die Firma auch andere Produkte wie Pullover. Spaniens Monarch schien übrigens wirklich begeistert vom leichten Schuhwerk, das ohne Socken auskommt, zu sein. Im Jahr 2023 wurde er erneut mit den Schuhen fotografiert.

Wirtschaftlich lief es gut für das Unternehmen. Wie Gründer und Unternehmenschef Mas 2024 in einem Interview mit dem "Diario de Mallorca" berichtet, betrug der Jahresumsatz im Jahr 2023 rund acht Millionen Euro. Für das Folgejahr wurden rund zehn Millionen Euro Umsatz angepeilt. Was zur jetzigen klammen wirtschaftlichen Lage geführt hat, ist zunächst nicht bekannt. /pss

