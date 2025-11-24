Arbeiten, wo die Nacht 2.500 Euro kostet: Mandarin Oriental Mallorca sucht Personal

Nach einer langjährigen Umgestaltung und schon zwei Terminverlegungen soll es 2026 nun wirklich so weit sein: Die in Hongkong beheimatete Luxushotelkette Mandarin Oriental eröffnet das umgebaute Hotel Punta Negra in Costa d'en Blanes. Es soll Konkurrenten wie das benachbarte St. Regis Mardavall, das Four Seasons Formentor oder das Belmond La Residencia noch einmal übertrumpfen. Von der Website ausgewiesener Preis für ein Doppelzimmer in der Hochsaison mit Frühstück: 2.500 Euro (ohne Frühstück: 2.250 Euro). Um solche Preise zu rechtfertigen, um das Erlebnis für die Gäste perfekt sein - und dafür braucht es reichlich geschultes Personal. Die MZ hat mit Raúl Guerra, Direktor Marketing & Commerce, über den Einstellungsprozess und die Voraussetzungen gesprochen.

Wie läuft die Suche nach geeigneten Arbeitskräften für Ihr Hotel?

Seit ich vor rund einem Jahr auf die Insel gekommen bin, stellen wir schon Personal ein. Wir haben sowohl Angestellte aus anderen Hotels unserer Kette auf die Insel geholt als auch Menschen, die schon auf der Insel in anderen Unternehmen gearbeitet haben. Die Auswahl des Personals auf Mallorca ist nicht einfach. Es ist das größte Handicap für die Unternehmen hier. Und das Kunststück ist, die Leute, die man gefunden hat, zu halten. Mein Team und ich investieren deshalb sehr viel Zeit darin, einen optimalen Auswahlprozess auf die Beine zu stellen.

Sie haben unter anderem einen aufwendigen dreitägigen Auswahlprozess organisiert. Wie hat das funktioniert?

Unsere Talent Week war ein voller Erfolg. Wir haben das Auswahlverfahren im Tagungszentrum Casa Esment veranstaltet und haben dafür das Haus in ein Hotel verwandelt. Wir haben Rezeption, Restaurants und sogar einen Spa nachgebaut. Alle rund 600 Bewerber, die an den drei Tagen gekommen sind, haben einen nachgestellten Hotelaufenthalt erlebt, so als wären die Bewerber Hotelgäste. Sie hatten einen Tag lang ein Hotel zur Verfügung, um die Erfahrung eines Aufenthalts in einem Mandarin Oriental zu machen.

Raúl Guerra ist mit für den Auswahlprozess verantwortlich. / privat

Wie ist das bei den Bewerbern angekommen?

Viele von ihnen haben uns später bei Social Media geschrieben und berichtet, dass das einer der besten Auswahlprozesse war, an dem sie teilgenommen haben. Dabei geholfen hat sicher auch, dass wir Busse bereitgestellt haben, die die Menschen aus verschiedenen Orten der Insel zur Talent Week brachte.

Wie viele Leute brauchen Sie noch?

Das kann ich noch nicht so genau beziffern. Ich schätze, wir werden von den rund 600 Bewerbern etwa 200 einstellen.

Welche Berufsgruppen fehlen noch?

Die jeweiligen Verantwortlichen der unterschiedlichen Abteilungen haben wir bereits eingestellt. Wir brauchen jetzt noch Mitarbeiter in allen Abteilungen.

Was müssen diese Leute mitbringen, um bei Ihnen zu arbeiten?

Auf jeden Fall eine gute Ausbildung und möglichst auch schon Erfahrung, am besten in dem Bereich, in dem sie dann eingesetzt werden sollen. Und am besten wäre natürlich bereits Vorerfahrung im Luxusbereich. Was wir bei Bewerbern sehr honorieren, ist ihre Einstellung. Wie viel Lust haben sie, zu wachsen, dazuzulernen und Neues erleben? Diese Soft Skills sind für uns sehr wichtig.

Wie schwierig ist es, Leute mit Erfahrung im Luxusbereich zu finden?

Dank solcher Events, wie wir es nun organisiert haben, melden sich viele Bewerber. Mallorca hat einen festen Platz auf der Landkarte des Luxustourismus, von daher gibt es Berufstätige mit Erfahrung in diesem Bereich. Es gibt ja bereits zahlreiche Luxushotels oder beispielsweise auch gehobene Restaurants.

Wie gehen Sie mit KI in Ihren Hotels um? Gibt es schon Roboter, die Menschen ersetzen?

Nein, die Positionen mit Kundenkontakt werden weiterhin Menschen einnehmen. KI lässt sich natürlich nicht aufhalten und wir wissen nicht, wie es in Zukunft aussieht, aber wir werden sie eher für administrative Aufgaben einsetzen. Etwa, um Daten auszuwerten.

Angesichts der Ansprüche im Luxusbereich könnte es Gäste verärgern, wenn sie plötzlich nicht mehr von Menschen bedient werden.

Das kann man so pauschal wahrscheinlich nicht sagen. Jeder Gast hat andere Vorlieben. Für alle gilt aber: Unsere Kunden zahlen einen hohen Preis mit Durchschnittstarifen pro Nacht, die noch einmal deutlich höher liegen als im übrigen Luxusbereich. Die Erwartungen der Kunden sind also sehr hoch.

Was erwarten diese Menschen? Dass ihnen um 3 Uhr nachts eine Haxe aufs Zimmer gebracht wird, wenn sie die bestellen?

Unsere Kunden erwarten, dass jeder einzelnen Kontakt mit unseren Angestellten jederzeit ihre hohen Erwartungen erfüllt. Natürlich müssen darüber hinaus auch das Zimmer und die Gemeinschaftsbereiche ihren Ansprüchen genügen. Die Gäste wollen ernst genommen und gerne auch überrascht werden.

Woher stammen Ihre Kunden hauptsächlich?

Vor unserer Eröffnung ist das natürlich noch nicht ganz klar, aber wir haben Erfahrungswerte aus unseren anderen Hotels und was Luxusreisende auf Mallorca angeht. Der US-amerikanische Markt wird wie der europäische ein sehr wichtiger werden. Die Verbindung nach Abu Dhabi hat wegen der Gäste aus dem Mittleren Osten großes Potenzial. Und nicht zu unterschätzen: Brasilien und Mexiko.

Was fehlt noch alles im Hotel?

Die Arbeiten dauern momentan an. Das Hotel ist noch abgesperrt. Aber wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr öffnen. Wir prüfen gerade, welchen konkreten Zeitpunkt wir anpeilen können. Ende Dezember werden wir hoffentlich Genaueres bekanntgeben können. Auf der Website kann man bei uns ab dem 1. Juli buchen.

