Von Mexiko bis Südkorea: Spaniens Tourismusagentur will die halbe Welt nach Mallorca locken

Mallorca ist stets darauf bedacht, neue Märkte zu erschließen. So zumindest die Auslegung des mit spitzer Feder schreibenden Kolumnisten des "Diario de Mallorca", Matías Vallés, der sich die 2025 erschienenen Analysen der spanischen Tourismusagentur Turespaña genauer angeschaut hat. Und zum Schluss gekommen ist, dass es verdammt eng auf der Insel wird, wenn es so kommt, wie sich Turespaña das vorstellt. Nachfolgend die Quellmärkte für Mallorca und dazu die Interpretation von Turespaña, wie es mit dem Tourismus von dort aus weitergeht.

Mexiko : Die Balearen werden in den Analysen der Tourismusförderer als Region bezeichnet, "die einen Anstieg der Buchungen " aus Mexiko verzeichnen. Es werde in Zukunft ein " vorrangiges Reiseziel " der Mexikaner sein. Bisher geben das die Reisevorlieben der Amerikaner nicht her. Zwar gehört Spanien zu den beliebtesten Zielen in Mexiko, allerdings zieht es die Urlauber vor allem in die Großstädte Madrid und Barcelona sowie nach Andalusien .

Die Wachstumsmärkte

Region um den persischen Golf : Hierbei handle es sich um einen " strategischen " Markt. Die " Stabilität " in der Region begünstige das Wachstum des Tourismus . Die Einschätzung, dass die Urlauberzahlen aus dem Mittleren Osten ansteigen dürften, ist tatsächlich nicht besonders tollkühn. Immerhin gibt es im Jahr 2026 in den Sommermonaten eine Direktverbindung zwischen Palma und Abu Dhabi mit der Fluggesellschaft Etihad .

Air Canada bewirbt bereits die neue Verbindung. / DM

Wo es großes Potenzial gibt

Argentinien : In diesem südamerikanischen Land habe Mallorca und die Balearen noch einiges Potenzial , heißt es bei Turespaña. Man erhoffe sich einiges, da Argentinier offenbar treue Urlauber sind, die gerne mehrfach an dieselben Orte fahren, wenn es ihnen dort gefallen hat. Genaue Zahlen darüber, wie viele argentinische Urlauberinnen und Urlauber in den zurückliegenden Jahren auf den Balearen waren, gibt es nicht. Wenn man sich den dazugehörigen Bericht ansieht, wird klar: Die Balearen haben viel Potenzial, weil sie quasi bei Null starten . Für den Winter 2025/26 gibt es kaum Buchungen auf die Balearen. Laut dem Bericht sind die Reservierungen um 16,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen.

Für Trauungen kommen viele Urlauber. / Mallorca Hochzeiten

Tendenz steigend

Frankreich : In den zurückliegenden Jahren hat sich die Zahl der französischen Urlauber auf den Balearen stark erhöht . Turespaña geht davon aus, dass es bei dieser Tendenz bleibt. Zusätzlich dazu werde es einen " Anstieg der Flugverbindungen auf die Kanaren und auf die Balearen geben". Seit der Corona-Pandemie haben die Franzosen die Balearen als nahes Reiseziel entdeckt. Allein im Juli 2025 kamen 246.000 von ihnen auf die Inseln. Das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

