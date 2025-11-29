Black-Friday-Bilanz: Kleine Geschäfte beklagen Nachteile, große Ketten feiern die Rabattschlacht

Der Black Friday ist vorbei - und einmal mehr hat die Rabattschlacht auf Mallorca unterschiedliche Reaktionen ausgelöst: Während der Einzelhandel die Aktionstage zunehmend kritisch sieht, sprechen die großen Einkaufszentren von einem vollen Erfolg.

„Wenn man den Black Friday abschaffen würde, wäre das eine Erleichterung für uns“, hatte Carolina Domingo, Präsidentin des mallorquinischen Einzelhandelsverbands Pimeco, der traditionelle Geschäfte vertritt, bereits vor dem Black Friday gesagt. Ihre Haltung steht stellvertretend für viele kleine Läden, die sich vom Aktionstag unter Druck gesetzt fühlen.

"Es war ein ganz normaler Tag"

Ähnlich äußert sich Pedro Miró, Juwelier und Vizepräsident des Einzelhändlerverbandes Afedeco: „Es war ein ganz normaler Tag. Auf den Straßen war nicht übermäßig viel los, und für den kleinen Handel lohnt sich das kaum, weil wir unsere Preise nicht nachträglich anpassen.“

Miró betont die schwierige Lage vieler Händler: „Wir können höchstens 10 bis 15 Prozent Rabatt geben, die Gewinnspannen sind zu klein. Für uns ist der Black Friday negativ, kein Grund zum Feiern. Unsere Stärken sind Kundennähe und persönlicher Service, nicht der Preis.“

Große Zentren ziehen positive Bilanz

Ganz anders die Einschätzung der großen Handelsketten. Ein Branchenvertreter, der nicht namentlich genannt werden will, erklärt: „Obwohl die Aktionen inzwischen die ganze Woche dauern, ist heute der wichtigste Tag, und der Andrang ist außergewöhnlich hoch.“ Besonders gut liefen Winterbekleidung, Technik und Geschenkartikel. Für die Kundschaft sei der Tag „sehr positiv“, weil man nun vor Weihnachten günstig einkaufen könne, was früher nicht möglich war.

Zur Strategie der kleinen Geschäfte sagte der Branchenvertreter: „Die Konsumenten planen ihre Weihnachtseinkäufe inzwischen rund um den Black Friday. Wer sich daran nicht beteiligt, verpasst den Moment – ohne Rabatte verliert man Kunden, denn niemand wartet mehr bis Januar auf Winterangebote.“