Bekannt aus dem ZDF: Hotel Es Molí auf Mallorca für 50 Millionen Euro verkauft – Umbau zum Luxusresort geplant

Der spanische Unternehmer Pelayo Cortina Koplowitz hat das Hotel Es Molí in der Gemeinde Deià auf Mallorca für 50 Millionen Euro erworben. Bislang war das Gästehaus in Besitz des deutschen Private-Equity-Unternehmens Oosenburgh Group. Das Hotel, das derzeit vier Sterne hat, soll in ein Luxusresort umgewandelt werden. Branchenkenner gehen davon aus, dass eine internationale Hotelkette den Betrieb des Hauses übernehmen wird, sobald die Umwandlung abgeschlossen ist.

Das Hotel verfügt über 165 Gästeplätze und hat aktuell 76 Zimmer in zwei Gebäuden. Neben Einzel- und Doppelzimmern hat es auch Familienzimmer mit drei bis fünf Betten. Vom Hotel aus hat man sowohl Blick über das Dorf Deià als auch die Tramuntana und das Meer. Den Gästen steht ein 15.000 Quadratmeter großer Garten zur Verfügung. Vielen Deutschen Fernsehzuschauern dürfte das Gästehaus bekannt vorkommen. In den 90er-Jahren war das Hotel Schauplatz der ZDF-Serie "Hotel Paradies".

Doch auch darüber hinaus hat das Anwesen eine lange Geschichte. Erstmals verbrieft ist die possessió Es Molí im Jahr 1459, als es von Joan Masroig erworben wurde. Das Anwesen blieb bis ins späte 19. Jahrhundert in Familienbesitz. Als der damalige Patriarch Joan Baptista Masroig de Molí i Sampol im Jahr 1874 starb, kam es zu Erbstreitereien. Dies führte dazu, dass das Anwesen immer weiter zerstückelt und verkauft wurde. Im Jahr 1933 kaufte ein Mallorquiner mit Wohnsitz in Frankreich Es Molí. Zeitweise diente das Haus als Elektrizitätswerk, später als Pension und als Hostel. Im Jahr 1965 wandelten es die damaligen Eigentümer in ein Hotel um.

Der neue Besitzer ist der Sohn der beiden Unternehmer Alerto Cortina und Alicia Koplowitz. Er hat das Anwesen über seine Investmentgesellschaft Ilanga Capital erworben. Die neuen Eigentümer sehen im Hotel Es Molí ein großes Potenzial im mediterranen Luxustourismus. Es biete „ein authentisches und anspruchsvolles Erlebnis in einer einzigartigen und geschützten Umgebung (UNESCO) und ziehe eine zahlungskräftige, international geprägte Klientel an“. Das mittelfristige Ziel sei es, das Objekt in ein Hotelprodukt der Spitzenklasse zu verwandeln, das im Einklang mit den Trends zu Nachhaltigkeit, Wellness und bewusstem Luxus steht, heißt es von Ilanga Capital.

