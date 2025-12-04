Hotel-Beben auf Mallorca: Summum und BQ Hotels schließen sich zusammen
Auf Mallorca entsteht ein neuer Hotelriese: Summum und BQ Hotels schließen sich zusammen und planen eine ambitionierte Expansion in Spanien und Lateinamerika
Auf Mallorca bildet sich ein neuer Big Player im Hotelgewerbe. Das Unternehmen Summum und die Hotelkette BQ Hotels haben am Donnerstag (4.12.) eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Damit wächst die Summum Hotel Group, die mehrere Marken vereint, von bislang 18 auf nun 34 Hotels an. Neben Mallorca befinden sich diese auf Menorca, in Madrid, Barcelona, Girona, Málaga und Toledo sowie im kolumbianischen Medellín. Insgesamt betreibt Summum nun 3.285 Hotelbetten.
Die Führung des Unternehmens wird zwischen den Inhaberfamilien Quetglas (BQ Hotels) und Vich (Summum) aufgeteilt. Carolina Quetglas und Javier Vich, der als Vorsitzender des Hotelierverbands Playa de Palma bekannt ist, treten gleichberechtigt als CEOs auf. Generaldirektor Aurelio Vázquez bleibt auf seinem Posten.
Ambitionierte Expanionspläne
Unter der Dachmarke Summum Hotel Group will das Unternehmen weiter wachsen. In Kürze sind Hotelerföffnungen im nordspanischen Asturien und auf der Kanareninsel Teneriffa geplant. Bis 2030 will die Summum Hotel Group auf 50 Gästehäuser gewachsen sein. Das Unternehmen besteht aktuell aus den Marken BQ Hoteles (Ferienhotels), Belle Hoteles (Boutique- und besondere Hotels), 1881 Hotels (Hotels und Marke der Vichy Catalan Corporation) sowie weitere Marken internationaler Hotelketten. Zur Expansionsstrategie gehören die Einbindung von Drittobjekten über Management- und Mietverträge, Franchiseverträge mit internationalen Ketten und Partnerschaften mit Fonds und Family Offices.
Carolina Quetglas drückte in einer Pressemitteilung ihre Zufriedenheit mit dem Abkommen aus: „Wir freuen uns sehr über diese strategische Allianz mit der Familie Vich, die unsere Leidenschaft für Exzellenz in der Hotellerie und darüber hinaus unseren mallorquinischen Ursprung teilt. Diese Verbindung stellt den Beginn einer fruchtbaren Partnerschaft dar, die nicht nur unsere Aktivitäten auf Mallorca stärkt, sondern auch unsere Expansion in weitere spanische Destinationen.“ Javier Vich derweil drückte die Hoffnung aus, dass die Zusammenarbeit dazu beitragen werde, dass Summum sich zu einer der führenden Hotelketten in Spanien entwickeln kann.
- Vermisster Deutscher an der Playa de Palma gefunden
- Ana Ivanović reicht Scheidung ein – Unterhaltsklage gegen Bastian Schweinsteiger auf Mallorca
- Nach tödlichem Crash bei Alcúdia: Guardia Civil deckt dreiste Lüge der Unfallfahrerin auf
- Circa 6.500 Euro Schaden: Auto kracht in Restobar von 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Mark Wycislik
- Wetter: Kurzfristige Warnung vor Hagelschauern auf Mallorca
- Fenster-Gitter wird zur Falle: 15‑Jährige erstickt in Wohnung in Palma
- Sóller will Spiel und Spaß an den Stränden verbieten
- Einheitstarif für Taxis auf Mallorca – so viel kostet die Fahrt jetzt wirklich