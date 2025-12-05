Traumlage am Golfplatz: Garden Hotel Group übernimmt das Hotel Alcanada
Die Garden Hotel Group erweitert ihr Portfolio: Ab April 2026 begrüßt das Hotel Alcanada in Alcúdia seine ersten Gäste – mit Blick auf die Bucht und den Leuchtturm
Die Garden Hotel Group hat die Aufnahme des Hotels Alcanada in ihrem Portfolio bekannt gegeben. Das Gästehaus in der Gemeinde Alcúdia soll am 1. April 2026 eröffnen und wird als White-Label-Hotel mit 46 Zimmern betrieben. In einer Pressemitteilung hob die Hotelkette die Lage der Anlage neben dem Club de Golf Alcanada sowie die Ausblicke auf den Leuchtturm von Alcanada und die Bucht von Alcúdia hervor.
Auf Expansionskurs
Damit intensiviert die mallorquinische Hotelkette ihren Expansionskurs. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf den Erwerb von bestehenden Objekten, statt Neubauten voranzutreiben. Man wolle das "touristische Erbe der Insel intelligent nutzen". Der Geschäftsführer der Garden Hotel Group, Biel Llobera, erklärte, das Hotel Alcanada stelle „einen wichtigen Schritt in der Strategie eines verantwortungsvollen Wachstums und im Bestreben dar, Eigentümer mit einem effizienten und an jedes Projekt angepassten Managementmodell zu begleiten“.
Die Garden Hotel Group expandiert auch außerhalb der Balearen. So sind für 2026 unter anderem Neueröffnungen in Punta Cana und auf Fuerteventura geplant. Das familiengeführte Unternehmen ist in 11 Destinationen präsent, hat 15 Hotels mit insgesamt 2.792 Zimmern im Portfolio. /pss
