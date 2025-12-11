Mallorca-Airline Eurowings bekommt neuen Chef: Max Kownatzki folgt auf Jens Bischof

Wechsel in der Führungsriege beim Mallorca-Flieger Eurowings: Wie das Unternehmen am Donnerstag (11.12.) in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, löst Max Kownatzki den bisherigen CEO Jens Bischof ab. Der studierte Betriebswirt mit kommerzieller Pilotenlizenz war in den vergangenen sechs Jahren als CEO von SunExpress tätig. Seine neue Stelle tritt er am 1. Februar 2026 an.

Aus der Krise geführt

Bischof hatte die Führungsposition bei der Lufthansa-Tochter im Jahr 2020 übernommen – mitten in der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Krise in der Reisebranche. Das Unternehmen würdigt seine Leistung in der Pressemitteilung als "bemerkenswerten und nachhaltigen Turnaround". Er habe aus dem zuvor defizitären Unternehmen eine der erfolgreichsten Airlines innerhalb der Lufthansa Group gemacht.

„Jens Bischof hat Eurowings mit beeindruckender Leidenschaft, Mut und klarem Kundenfokus durch eine der schwierigsten Phasen der Luftfahrt geführt. Er hat die Airline nicht nur stabilisiert, sondern ihre Identität als starke, verlässliche und beliebte Value-Airline für Europa neu geprägt", erklärt Michael Niggemann, Mitglied des Vorstands der Lufthansa Group.

Rekordergebnisse bei SunExpress

Etwa in der gleichen Zeit, in der Bischof Eurowings auf Vordermann brachte, gelang seinem Nachfolger Kownatzki ähnliches bei SunExpress. Die deutsch-türkische Airline – ein Joint Venture von Lufthansa Group und Turkish Airlines – erreichte in den vergangenen Jahren laut der Pressemitteilung Rekordergebnisse. So habe die Fluggesellschaft allein im vergangenen Jahr den Umsatz um 23 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro erhöht.

Der Chefposten ist nicht der erste Job für den 53-Jährigen bei Eurowings. Bereits 2015 war er Mitgründer und Chief Commercial Officer des Flugbetriebs Eurowings Europe. Später verantwortete er als Senior Vice President die Geschäftsentwicklung von Eurowings. Zu seinen weiteren Stationen in seiner beruflichen Laufbahn gehören die Strategieberatung Oliver Wyman, die Qantas-Airways-Tochter Jetstar und Air Dolomiti.