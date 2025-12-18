Deutsche Urlauber dominieren: Palma profitiert von Weihnachts- und Silvesterurlaub

Jahr für Jahr wird Palma als Ziel für den Weihnachtsurlaub attraktiver – und die Hotels der Stadt profitieren davon zunehmend. Nach Angaben der Hoteliersvereinigung von Palma und Cala Major liegt die Auslastung der beliebtesten Häuser zu den Feiertagen ab dem 23. oder auch dem 31. Dezember bei rund 70 Prozent, mit Spitzenwerten von bis zu 90 Prozent an den Haupttagen.

Zu den besonders gefragten Häusern gehören vor allem die Fünf-Sterne-Hotels: das Nixe Palace, das GPRO Valparaíso und mehrere Hotels der Meliá-Gruppe, die mit Weihnachts- und Silvestergalas zahlreiche Gäste anziehen. „Wir haben sowohl ausländische Gäste, vor allem aus Deutschland, als auch viele Einheimische, die an diesen Tagen das Festessen genießen. Beliebt sind unsere Kombipakete mit Übernachtung, Galadinner und spätem Frühstück“, erklärt Francisco Serrano, Präsident der Hoteliersvereinigung. Viele Häuser werben zudem mit Sonderangeboten für Residenten der Insel.

Francisco Serrano ist Präsident der Hoteliersvereinigung Palma-Cala Major. / B. Ramon

Deutscher Markt stark, britischer Markt verhalten

Nach einem schwächeren Sommer zieht die deutsche Nachfrage im Winter deutlich an, bestätigt Serrano. Etwas verhaltener zeigt sich der britische Markt, was der Hotelchef auf die neuen EU-Einreisebestimmungen für Nicht-EU-Bürger zurückführt.

Am 19. November wurde am Flughafen Palma das neue Entry-Exit-System (EES) eingeführt – ein automatisiertes Grenzkontrollsystem, das zunächst für längere Wartezeiten sorgt. Ab dem letzten Quartal 2026 wird zudem das ETIAS-System (Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem) Pflicht für Bürger aus visafreien Drittländern, sofern es nicht erneut verschoben wird.

Volle Säle und festliche Stimmung

In Palma herrscht in diesen Wochen reges Treiben in den Hotels: Viele Betriebe richten Firmenfeiern, Bankette und Jahresabschlussveranstaltungen aus, berichtet Serrano. Über die Feiertage erwarte man spanische Gäste, viele Deutsche – „es ist Tradition, dass sie an Weihnachten kommen“ – und einige Briten.

Auch die Boutique-Hotels der Altstadt verzeichnen wachsende Nachfrage von Reisenden, die durch die festlich beleuchteten Straßen schlendern möchten.

Ganzjahresziel mit stabiler Auslastung

Serrano betont, dass Palma längst ein Ganzjahresziel sei: „Unser Ziel ist eine stabilere Auslastung, nicht Rekorde in der Hochsaison.“ Die Saison verlängere sich zunehmend dank Kongressen, Veranstaltungen und Städtereisenden. Für 2026 sei man optimistisch: „Wir wollen keine Rekorde brechen, sondern Gäste anziehen, die Wertschöpfung bringen – für Hotels und Bewohner gleichermaßen.“

Ein weiteres Plus sieht der Verband in den neuen Direktflügen ab der kommenden Hochsaison: Montreal (Kanada) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) werden künftig Palma direkt anfliegen. „Das öffnet uns neue Märkte und stärkt unsere Widerstandsfähigkeit. Palma wird dadurch international vielfältiger – eine ideale Ergänzung zu unseren etablierten europäischen Gästen“, sagt Serrano.

