100.000-Euro-Spende: Hoteliers auf Mallorca sammeln Rekordsumme für die Klinik-Clowns auf Mallorca

Wenn das kein Grund zum Feiern so kurz vor Weihnachten ist: Die mallorquinische Hotelvereinigung FEHM hat bei ihrem traditionellen Weihnachtsumtrunk mit den Vertretern der Inselmedien die Bilanz der diesjährigen Solidaritätskampagne für die Organisation Sonrisa Médica vorgestellt. In der zehnten Ausgabe der Aktion kamen diesmal 100.000 Euro zusammen – so viel wie noch nie zuvor. Zum Vergleich: Zur Kampagne im Dezember 2022 war mit 53.000 Euro gerade mal etwas mehr als die Hälfte des aktuellen Betrages zusammengekommen.

Seit dem Start der Initiative haben Hoteliers der Insel damit bereits über 420.000 Euro gespendet. Mit den Erlösen werden die Programme von Sonrisa Médica finanziert. Die Organisation schickt Clowns in die öffentlichen Krankenhäuser auf den Balearen, um für Kinder und Familien den Klinikaufenthalt emotional zu erleichtern. Vor allem in der Kinder-Onkologie kommen die payasos zum Einsatz.

Gruppenfoto der Hoteliers beim FEHM-Umtrunk. / FEHM

An der diesjährigen Ausgabe beteiligten sich 24 Hotelgruppen – ein neuer Rekord. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören unter anderem Zafiro Hotels, Hipotels, Protur, Garden Hotels, Viva Hotels und Pure Salt Luxury Hotels. Die Hoteliers integrierten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Hotelgäste in die Spendenaktionen und organisierten zigfach kleine Initiativen, deren Erlöse gesammelt wurden.

Auch andere Projekte unterstützt

Laut dem Präsidenten der FEHM, Javier Vich, zeigt die hohe Beteiligung, „dass der Tourismussektor auf Mallorca nicht nur wirtschaftlich bedeutend ist, sondern auch soziale Verantwortung übernimmt“.

Auch andere Projekte der FEHM – etwa die „Operación Kilo“ mit dem Rotary Club oder Kooperationen mit der Krebsgesellschaft und dem Teléfono de la Esperanza – unterstreichen nach Verbandsangaben das Ziel, den Beitrag des Tourismussektors zur Gesellschaft sichtbarer zu machen. So zeige sich laut Vich, dass Tourismus nicht nur ein Wirtschaftsmotor, sondern auch ein Motor der Solidarität und Gemeinschaft sein könne. /jk