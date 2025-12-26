Tarifvertrag unterzeichnet: Rettungsschwimmer auf Mallorca erhalten bessere Arbeitsbedingungen

Nach einem Sommer voller Spannungen an den Küsten, geprägt von Protestaktionen, Streiktagen und einem lauten gesellschaftlichen Ruf nach mehr Sicherheit an den Stränden, hat der Rettungsschwimmersektor auf Mallorca nun einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht. Am vergangenen Mittwoch (24.12.) wurde beim Schieds- und Mediationsgericht der Balearen (TAMIB) der zweite Tarifvertrag für Wasserrettung und Strandüberwachung unterzeichnet. Das Abkommen regelt die Arbeitsbedingungen von Tausenden Beschäftigten für die kommenden vier Jahre – vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2029.

Der neue Tarifvertrag kommt für eine Branche, die eines ihrer turbulentesten Kapitel durchlebt hat, wie ein dringend benötigter Befreiungsschlag. Allein im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 wurden auf den Inseln 25 Badetote registriert. Gleichzeitig klagten die Rettungsschwimmer über eine Belegschaft, die „erschöpft ist – durch mangelnde Ressourcen und eine dauerhafte Belastung durch berufliche Risiken“.

Stabilität und Rechtssicherheit als zentrales Ziel

Die Unterzeichnung des Tarifvertrags bedeutet vor allem eines: Stabilität und rechtliche Sicherheit. Für die privaten Konzessionsunternehmen schafft der Vertrag verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit an den Stränden der Balearen.

Die balearische Landesregierung betont, sie habe über die Generaldirektion für Arbeit eine „vermittelnde Rolle“ eingenommen. Die Verhandlungen hatten Anfang September begonnen und erforderten laut offizieller Mitteilung „intensive Gesprächsrunden, um die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften einander anzunähern“.

Breite Zustimmung von Arbeitgebern und Gewerkschaften

Der Tarifvertrag wird von einer breiten Mehrheit getragen. Auf Arbeitgeberseite unterzeichneten die Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo de las Illes Balears (SALVIB) sowie die Associació Empresarial Balear de Socorrisme (AEBS). Die Arbeitnehmerseite trat geschlossen auf: Unterzeichnet wurde der Vertrag von den Gewerkschaften CCOO, der UGT sowie der CGT.

Gerade die CGT, die sich in der Vergangenheit besonders kritisch gezeigt hatte, sprach von einem Akt „pragmatischer Verantwortung“. Zwar erfülle der Text nicht alle Forderungen des Berufsstandes, doch sei er notwendig, um einen Stillstand zu vermeiden und den Kampf um bessere Bedingungen innerhalb der Verhandlungsgremien fortzusetzen.

Ein Sommer des Protests

Um die Bedeutung der Einigung zu verstehen, lohnt ein Blick zurück auf den vergangenen Sommer. Damals wurde die Plaça d’Espanya in Palma zum Zentrum der Proteste der Rettungsschwimmer. Unter dem Motto „Die Sicherheit der Badegäste ist nicht verhandelbar“ prangerten sie ein aus ihrer Sicht „veraltetes und gefährliches“ Überwachungsmodell an.

Die Kritik richtete sich nicht nur gegen niedrige Löhne, sondern vor allem gegen die Arbeitsrealität: Wachtürme mit Abständen von über 800 Metern, Strände ohne ausreichende Überwachung wegen Personalmangels und Arbeitszeiten, die die Stoßzeiten mit den meisten Badegästen nicht abdeckten.

Ein besonders sensibler Punkt war die Gesundheit der Rettungsschwimmer selbst. Der Berufsstand machte auf die extreme UV-Belastung aufmerksam und verwies auf dramatische Fälle – etwa einen Rettungsschwimmer in Calvià, bei dem ein Melanom im Gesicht diagnostiziert wurde.

Gewerkschaften warfen Verwaltungen und Unternehmen vor, unzureichenden Schutz gegen Umwelt- und Gesundheitsrisiken bereitzustellen. Teilweise müssten Rettungsschwimmer täglich bis zu zehn Kilometer im Sand zurücklegen – ohne angemessenen Schutz durch Überwachungstürme.

Der neue Tarifvertrag verfolgt explizit das Ziel, diese Tätigkeit stärker zu professionalisieren und den Rettungsdienst „als sanitären Notfalldienst und nicht nur als saisonale Begleiterscheinung des Sommers“ zu behandeln.

„Ein Übergangsabkommen, kein Endpunkt“

Die CGT bezeichnete den Vertrag als „Übergangsabkommen, nicht als Ziel“. Es handele sich um eine Mindestgrundlage, auf der weiter aufgebaut werden müsse. Die Strategie sei bewusst gewählt worden: unterzeichnen, um nicht außen vor zu bleiben und um die Interessen der Beschäftigten bei der Umsetzung des Vertrags weiterhin vertreten zu können.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass sich Arbeitsbedingungen nur verbessern lassen, wenn man dort sitzt, wo die Entscheidungen getroffen werden“, erklärte die Gewerkschaft. Zugleich kündigte sie eine Phase „strenger Kontrolle“ an, um mögliche Missbräuche bei der Anwendung des Vertrags zu verhindern.

Mehr Sicherheit – auch für den Tourismus

Das balearische Arbeitsministerium bewertete den Abschluss der Verhandlungen ausdrücklich positiv. Der neue rechtliche Rahmen komme nicht nur Arbeitgebern und Arbeitnehmern zugute, sondern wirke sich unmittelbar auf die Bevölkerung und das Tourismusmodell der Inseln aus. Ein stabiler, klar geregelter Rettungsschwimmersektor bedeute mehr Sicherheit an Stränden und in Badezonen – ein entscheidender Faktor in einer Region, die während der Hochsaison stark unter Massentourismus leidet.

Die erreichte Partnerschaft soll zudem verhindern, dass es in den kommenden vier Tourismussaisons erneut zu Streiks und Unsicherheiten kommt. „Die Spielregeln sind nun klar“, betont die Generaldirektion für Arbeit.

Darüber hinaus soll der neue Tarifvertrag der zunehmenden Personalfluktuation entgegenwirken. In der Vergangenheit blieben Stellen unbesetzt, weil die Arbeitsbedingungen in keinem Verhältnis zur Bezahlung standen. Durch bessere Rahmenbedingungen und mehr Rechtssicherheit für die Konzessionsunternehmen hofft man, den Beruf attraktiver zu machen und langfristig auf besser ausgebildetes und spezialisierteres Personal setzen zu können.

Ausblick auf 2026

Mit Blick auf den 1. Januar 2026 schließt der Sektor ein Kapitel der Konfrontation und schlägt ein neues auf – eines des „kontinuierlichen Arbeitens“. Forderungen wie bessere Wachtürme, die flächendeckende Ausstattung mit Sauerstoffgeräten und Defibrillatoren sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung bleiben auf der Agenda. Künftig jedoch stehen sie unter dem Dach eines aktualisierten Tarifvertrags.

