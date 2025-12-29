Preisschock nach Gerichtsurteil? Warum auf Mallorca bald alles noch teurer werden könnte

Dieses Urteil könnte weitreichende Folgen für die Geldbeutel der Verbraucher auf Mallorca haben: Der Oberste Gerichtshof der Balearen hat entschieden, dass ein Transportunternehmen einem Lastwagenfahrer die Zeit, die er auf der Fähre zwischen dem Festland und der Insel verbracht hat, als Arbeitszeit bezahlen muss.

Das Gericht argumentierte damit, dass die Zeit auf der Fähre nicht als Ruhezeit gelten könnte, da der Fahrer zu jederzeit bereit sein muss, sich in einem Notfall um das Fahrzeug zu kümmern. Da die Firma keine Rechtsmittel einlegte, ist das Urteil rechtskräftig.

Im konkreten Fall ging es um einen Fahrer, der zwischen 2020 und 2021 nur wenige Monate bei einem Transportunternehmen angestellt war. Der Streitwert ist mit 3.720 Euro deshalb vergleichsweise gering. Dennoch könnte das Urteil nun dazu führen, dass weitere Fahrer vor Gericht ziehen und die Fahrzeiten auf der Fähre als geleistete Überstunden reklamieren.

Verband: Transportkosten werden steigen

Und das könnte zum Problem werden. Ezequiel Horrach, Sprecher des Transportverbands der Balearen, warnte davor, dass dies zwangsläufig dazu führen würde, dass die Transportkosten steigen werden - und die Kosten letztlich auf die Verbraucher abgewälzt werden.

Schon jetzt sei der Transport über das Meer dreimal so teuer wie eine vergleichbare Strecke über das Land. Zudem seien die Fährkosten im laufenden Jahr um rund 30 Prozent gestiegen. Die Transportfirmen täten schon jetzt alles, um die Kosten für ihre Dienstleistung nicht ausufern zu lassen.

Der Verbandssprecher warf dem Gericht zudem vor, einen doppelten Maßstab anzulegen. Denn bei Fahrten auf dem Land käme nie ein Fahrer darauf, sich die Ruhezeiten auf der Strecke als Arbeitszeit anrechnen zu lassen. Es sei unerklärlich, warum das auf der Fähre anders sein sollte.

Regierung soll Lösung finden

Horrach forderte die Balearen-Regierung auf, schnell eine Lösung für das Problem zu finden. Eine Möglichkeit sei, die Lastwagen ohne Fahrer auf die Fähre zu schicken. Dies würde aber dazu führen, dass die Lieferung sehr viel später ankäme, als sie es jetzt tue. /pss