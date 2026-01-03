Urlaub auf Mallorca: Diese Hotels sind 2026 neu am Start

Auch 2026 stehen wieder zahlreiche Hotel-Neueröffnungen auf Mallorca an, vor allem in den großen Urlauberhochburgen im Südwesten der Insel. Wie bereits in den Vorjahren sind es vor allem Häuser, die ihre Besitz gewechselt haben und nach einer kompletten Renovierung oder gar einem Umbau unter neuer Führung wieder öffnen. Wie immer erhebt die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Mandarin Oriental Punta Negra

Schon lange erwartet wird das neue Luxushotel Mandarin Oriental Punta Negra, das ursprünglich bereits im Jahr 2024 die ersten Gäste empfangen sollte. Aufgrund der äußerst komplizierten Umbauarbeiten (das aus dem Jahr 1966 stammende dort befindliche Hotel Punta Negra wurde komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut) kam es allerdings zu Verzögerungen. Spätestens zum 1. Juli 2026 soll das Hotel nun öffnen, wie der Direktor für Marketing & Commerce, Raúl Guerra, der MZ versprach. Seit Monaten bereits suchen die Verantwortlichen der Luxuskette aus Hongkong Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Hotel wird 131 Zimmer umfassen. 44 davon sind Suites sowie neun Bungalows. Fünf verschiedene Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung. Die Zimmerpreise beginnen für ein Doppelzimmer mit Frühstück in der Hochsaison bei sage und schreibe 2.500 Euro.

So soll es im neuen Luxushotel Mandarin Oriental Punta Negra aussehen / Mandarin Oriental

Hotel Golf Santa Ponça

Günstiger dürfte es in den anderen Hotel-Neueröffnungen zugehen. Ebenfalls in der Gemeinde Calvià liegt das Hotel Golf Santa Ponça, das nach der Renovierung in Zukunft von der Kette Summum Hotel Group betrieben werden soll, allerdings unter der Marke The Meliá Collection. Es wird bereits das vierte Hotel, das die beiden Partner gemeinsam managen werden. Das Vier-Sterne-Plus-Haus stammte aus dem Jahr 1977 und wird derzeit gründlich renoviert. Umgeben ist es vom Golfplatz Golf Santa Ponça I. Neue Elemente im Hotel sollen unter anderem eine Rooftop-Terrasse sein, moderne Tagungsräume, mehrere Pools und ein Spa-Bereich. Vorgesehen sind 88 Zimmer, ein konkreter Eröffnungszeitpunkt steht noch nicht fest.

Hotel Tangerine

Im benachbarten Magaluf und Palmanova gibt es ebenfalls mehrere Neuerungen für 2026. In Magaluf baut die noch neue Hotelmarke Honne Hotels ihre Präsenz auf Mallorca aus. Das Hotel Tangerine wird das erst zweite Haus unter dieser Bezeichnung auf der Insel. Die aus Palma stammende und zur Kette Hoteles Saint Michel gehörende Marke betreibt bisher nur das Hotel Copaiba an der Playa de Palma. Das Hotel Tangerine, das im bisherigen HSM Don Juan öffnet, soll ein Drei-Sterne-Plus-Haus werden und nur Erwachsenen zur Verfügung stehen. Das Haus richtet sich ausdrücklich an Langzeiturlauber sowie digitale Nomaden, die auf Mallorca eine sogenannte workation einlegen wollen. Für sie werden Coworking-Bereiche eingerichtet. Auch hier ist momentan noch unklar, wann genau das Hotel eröffnet werden soll.

Caramelo Calvià Beach

Ebenfalls als Adults-only-Hotel wird das neue Caramelo Calvià Beach, das zweite Haus der Premium-Marke von Globales auf der Insel, weitergeführt. Im Sommer 2026 wird das Haus in Palmanova im bisherigen Cook’s Club Calvià Beach eröffnen, das schon bisher lediglich Erwachsenen vorbehalten war und erst 2023 renoviert wurde. Das Haus hat 21 1 Zimmer, einen großen Pool und mehrere Terrassen und ein modernes Fitnessstudio.

Cabau Aquasol

Palmanova bekommt ein weiteres neues Hotel: Ebenfalls im Sommer will die Kette Cabau Hotels ihr Haus Cabau Aquasol nach einer umfassenden Renovierung wieder öffnen – dann als Vier-Sterne-Haus. Laut den Verantwortlichen der mallorquinischen Kette soll das Erscheinungsbild der Unterkunft mediterraner und frischer werden. Vor allem der Wellness-Bereich soll komplett erneuert werden.

Hotel Alcanada

Eine Neuerung gibt es auch im Norden der Insel: Die mallorquinische Kette Garden Hotels übernimmt zum Saisonbeginn 2026 das Hotel Alcanada in der gleichnamigen Siedlung von Alcúdia. Das 46-Zimmer-Haus liegt ganz in der Nähe des Golfplatzes Alcanada und soll zum 1. April öffnen. Die Übernahme des Hotels ist Teil der aktuellen Expansionsstrategie von Garden Hotels. Im vergangenen Juni nahm das Unternehmen aus Inca die Gomila Palma Apartments in Betrieb. Im Jahr 2026 folgen weitere Neueröffnungen im mexikanischen Punta Cana sowie auf Fuerteventura.

Das Hotel Alcanada wird ab 2026 von der Garden Hotel Group als White-Label-Hotel betrieben. / Garden

Boutique Hotel in El Terreno

In der Nähe der Gomila Apartments der Garden Hotels soll im Viertel El Terreno in diesem Jahr ein neues Boutique-Hotel eröffnen. Die Kette Piñero hat in der Verkehrsader Avinguda Joan Miró ein unter Denkmalschutz stehendes Haus des mallorquinischen Architekten Francesc Casas Llompart aus dem Jahr 1932 erworben. Der herrschaftliche Bau wird derzeit noch restauriert. Direkt nebenan hat die Kette ein neues Gebäude – ein Passivhaus – in zeitgenössischem Design errichten lassen. Das Ensemble soll in den kommenden Monaten eröffnet werden.

