Hotelkette Fergus Group übernimmt Beach Club Font de Sa Cala auf Mallorca

Die Fergus Group beginnt das Jahr 2026 auf Mallorca mit einer weiteren Expansion: Die Hotelkette des Mallorquiners Pep Cañellas übernimmt den Beach Club Font de Sa Cala in der Gemeinde Capdepera im Nordosten der Insel. Damit wächst das Portfolio der Gruppe auf 20 Häuser auf Mallorca und insgesamt 36 Hotels in Spanien.

Das neue Haus ist das sechste Hotel der Club-Marke des Unternehmens und stärkt den Fokus auf ein familienorientiertes Urlaubskonzept. Das Vier-Sterne-Hotel verfügt über 364 Zimmer, verteilt auf mehrere dreigeschossige Gebäude im Stil der traditionellen mallorquinischen Architektur, eingebettet in weitläufige Gartenanlagen und Grünflächen, wie Fergus in einer Mitteilung erklärt.

Neues Haus bietet All-inclusive an

Cañellas betont, dass mit dem neuen Fergus Club Font de Sa Cala Beach die Familienstrategie des Unternehmens nun auch den Osten Mallorcas erreiche. „Wir wachsen auf nachhaltige Weise und tragen zur Weiterentwicklung der Hotelbranche auf der Insel bei“, so der Vorstandsvorsitzende.

Das direkt am Meer gelegene Resort, nur wenige Meter von der Bucht Sa Font de Sa Cala entfernt, arbeitet nach dem All-inclusive-Konzept. Es bietet zwei Buffeträume, zwei Themenrestaurants – eines mit italienischer und eines mit mexikanischer Küche – sowie drei Bars.

Wasserpark, Tennisclub und Bogenschießen

Auf einer Fläche von 65.000 Quadratmetern erwarten die Gäste zwei große Pools, ein Kinder-Wasserpark, ein Tennisclub mit elf Sandplätzen, außerdem Anlagen für Beachvolleyball, Fußball, Basketball, Petanca, Minigolf, Tischtennis, Bogenschießen und Luftgewehrschießen. Auch Tenniskurse für Anfänger werden angeboten.

Bereits Ende 2025 war Fergus mit einer weiteren Übernahme gewachsen: dem Santa Susanna Resort Affiliated by Fergus an der Costa del Maresme in der Provinz Barcelona. Dieses Drei-Sterne-Hotel mit 214 Zimmern richtet sich ebenfalls an Familien und unterstreicht die Expansionsstrategie der mallorquinischen Gruppe auf dem spanischen Festland.

Die Fergus Group wurde Anfang der 2010er-Jahre gegründet und übernahm schnell mehrere Hotels, zunächst auf Mallorca. Auch die Marke Tent mit Häusern an der Playa de Palma und in Palmanova gehört zur Gruppe.

